Innsbruck – Nicht überall, wo Lebloses an einem Haken von der Decke hängt, befindet man sich in einem Schlachthaus. Trotzdem wirkt Anna Kolodziejskas „kopfüber“ an einem Bein baumelnder Tisch seines Lebens beraubt. Dabei ist die Caramelle-Schülerin sonst eher bekannt dafür, Dingen des Alltags mit minimalistischen Eingriffen ein Eigenleben einzuhauchen. Es kommt halt auf die Denkrichtung an. Und die wird in dieser von Galerist Bernd Kugler und Künstler René Luckhardt kuratierten Gruppenschau vorgegeben: „Animalism“ lautet der Titel – gedacht in einer Bedeutungsbandbreite von George Orwells Kommunismus-Parabel bis hin zur religiös-philosophischen Beseeltheitsvorstellung. Da passt weit mehr hinein als der anfängliche Plan, sich Tierdarstellungen zu widmen. Man hat also reichlich Assoziationsangebote parat, verstärkt u. a. auch durch afrikanische Stammeskunst.

Mitunter braucht es dennoch ein bisschen guten Willen, um der Idee noch folgen zu können, Entdeckungen lassen sich aber allemal machen: Neben Galerie-Künstlern wie Kolodziesjska oder auch Luckhardt selbst fällt da etwa die Niederländerin Ansuy Blom auf, aus deren düsterer Papierarbeit sich eher humanoide Identitätsfragen ablesen lassen. Der finnische Maler Janne Räisänen wiederum beweist in seiner mit expressiver Geste gemalten Selbstdarstellung als Amöbe einen heiteren Hang zur Groteske.

Eine Klasse für sich ist der 2013 verstorbene russische Underground-Performer Vlad Mamyshev-Monroe, der nicht nur in die Rolle Marilyns zu schlüpfen liebte. Sondern zum Beispiel auch in jene der im Alter zur Tierschützerin mutierten Brigitte Bardot. Sie tritt hier reichlich exaltiert auf. Und zeichnet Tiere. Was auch sonst? (jel)