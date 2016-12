Von Ivona Jelcic

Salzburg – Die „Passage“ in Aldrans bei Innsbruck ist das letzte Bauwerk, das Walter Pichler zu Lebzeiten realisiert hat. Sie ist Landschaftseinschnitt, aus Beton gegossene Schlucht, Käfig, in dem sich das Licht fängt, autonome Skulptur, Architektur. Sie ist insofern auch eine Essenz von Pichlers Kunst- und Denk­universum, realisiert 2011 auf dem Privatgrundstück und über einem unterirdischen Pichler-Ausstellungsraum seines Sammlers Albert Gutmann.

Walter Pichler starb 2012 im Alter von 75 Jahren, heuer, am 1. Oktober, wäre der 1936 in Deutschnofen in Südtirol geborene, im Zuge der Option nach Nordtirol gekommene und in einer Südtiroler Siedlung in Telfs aufgewachsene „freie Radikale“ des österreichischen Kunstgeschehens 80 geworden. Frei machte er sich als Kunstsystem-Verweigerer mit Vorliebe für Maßanzüge, der sich nach einer früh eingesetzten, rasanten Karriere, u. a. mit der „Visionary Architecture“ mit Hans Hollein und Raimund Abraham im New Yorker MoMA 1967 oder mit der Einladung zur documenta im Jahr darauf, 1972 auf einen Bauernhof in St. Martin im Südburgenland zurückzog, um hier Behausungen für seine Skulpturen zu bauen. Und seine Arbeiten nur sparsam dem „Reality Check“ von Museen zu unterwerfen. Radikal – und vor allem auch visionär – blieb er bis zuletzt in seiner Auffassung von Skulptur und Architektur. Darauf fokussiert nun das Salzburger Museum der Moderne (MdM) in der Ausstellung „Pichler Radikal: Architektur & Prototypen“.

Pichlers Prototypen widmete Sabine Breitwieser bereits 1998 eine Ausstellung in der Generali Foundation, aus deren umfassendem Bestand die nunmehrige MdM-Direktorin auch diesmal schöpfen kann, ist die Sammlung doch 2014 nach Salzburg übersiedelt. Die Werkgruppe der Prototypen aus den späten 1960er-Jahren ist in mehrerlei Hinsicht richtungsweisend: Pichler bewegte sich mit ihnen im Grenzbereich von Architektur, Design und Skulptur und nahm mit diesen benützbaren Objekten, so Breitwieser, auch Franz Wests ab den 1970er-Jahren entstandene Passstücke vorweg. Pichlers Prototypen wie der „TV-Helm (Das tragbare Wohnzimmer)“ von 1967 waren aber auch visionäre Reaktionen auf die zunehmend medialisierte und technologisierte Welt. Pneumatische Objekte aus PVC stießen in neue Dimensionen vor, die Raumfahrttechnologie inspirierte Pichler auch zu Designs wie dem Aluminiumstuhl „Galaxy 1“.

Realisierte Bauten kann man in der Salzburger Schau visuell begehen: Eigens für die Schau entstanden Filme von Sasha Pirker und Werner Kaligofsky u. a. über eingangs genannte „Passage“ oder über das Herz von Pichlers Kunstwelt: Das Haus in St. Martin, durch das Pichlers Tochter und Ehefrau, die Fotografin Elfi Tripamer-Pichler, begleiten, die für die Salzburger Schau den Nachlass geöffnet haben, wodurch man auch noch nie öffentlich Gezeigtes zu sehen bekommt, etwa grafische Flaggen-Arbeiten aus den 60ern. Tief eintauchen in Pichlers Stadt-Utopien lässt es sich vor einer dichten Wand mit Zeichnungen – um gegenüber viele Elemente daraus in den frühen, oftmals sakral wirkenden Skulpturen wiederzuentdecken.

Bis 5. März.