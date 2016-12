Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Man soll ein Buch bekanntlich nicht nach seinem Umschlag beurteilen. Eindruck machen kann dieser aber durchaus. Wenn es am Ende auch noch gelungen ist, Inhalt und Gestalt „in eine Übereinstimmung zu bringen“, sagt Lars Müller, sei sein Ziel erreicht. „Nichts ist schlimmer als ein schwacher Inhalt in guter Gestaltung.“

Müller, 1955 in Oslo geboren und in Zürich und Basel, den Zentren des vielgerühmten Schweizer Grafikdesigns, ausgebildet, genießt als Buchgestalter und Verleger auch international einen hervorragenden Ruf. In seinem Verlag Lars Müller Publishers sind seit der Gründung rund 600 Bücher zu Architektur, Design, Fotografie, Grafik, Kunst und gesellschaftspolitischen Themen erschienen. 100 davon, von Müller selbst ausgewählt, sind jetzt im aut. Architektur und Tirol zu sehen. Und dazu angetan, die Liebe zum Buch auf mehrerlei Sinnesebenen anzufachen. Denn obwohl die Druckwerke wie Heiligtümer präsentiert sind, ist nicht Anbetung aus der Ferne, sondern Angreifen gefragt. Man darf sich dazu an die langen Lesetische setzen. Für Müller war das eine Bedingung für das Ausstellen von Büchern. Das trotzdem nicht unproblematisch ist, erfordert es doch die Zeit und Muße des Betrachters, sich auf die Zusammenhänge zwischen Inhalt und Form einzulassen. Sie erschließen sich eher schwer im Durchflanieren.

Für aut-Chef Arno Ritter ist das „Bücher bauen“, so der Ausstellungstitel, insofern mit der Architektur verwandt, als dass da wie dort „Inhalte in einem Entwurfsprozess der Formfindung räumlich übersetzt werden“. Müller initiiert als Verleger auch eigene Themen, oftmals gesellschaftspolitische. Ein Beispiel ist „Das Bild der Menschenrechte“ von 2004, das die Wirkmacht des Bildes zur Aufbereitung eines komplexen Themas nutzt. Das Projekt hatte damals das Interesse eines großen deutschen Verlags geweckt. Müller blieb angesichts von dessen Eingriffsversuchen in die Gestaltung lieber in der „Nische des Schönen“, als die er sein verlegerisches Betätigungsfeld, angesprochen auf die marktwirtschaftlichen Bedingungen des Büchermachens, bezeichnet.

Mit einem Buchbinder darüber zu verhandeln, was man mit eineinhalb Millimeter dicker Umschlag-Pappe alles tun könne, mache „unheimlichen Spaß“, sagt Müller. Die Ergebnisse solcher Verhandlungen sind ebenso sehenswert wie das Innenleben vieler Bücher. Mitunter wird es – wie bei Takahiro Kurashimas „Poemotion“ mittels Spezialfolie sogar in Bewegung gesetzt. Gemeinsam ist den Buchgestaltungen aus dem Hause Müller eine sachliche Zurückhaltung, die sie zeitlos im besten Sinne erscheinen lässt.

Müllers bibliophile Leidenschaft jedenfalls rührt nicht zuletzt auch aus der Betrachtung des Buches als „Instrument und Dokument“ der Gesellschaft her. „Jede Veränderung des 20. Jahrhunderts hat sich in gedruckter und damit auch gestalterischer Form manifestiert“, so Müller. Es sei fast vergessen, „welchen Einfluss Drucksachen hatten. Und heute noch haben. Die Regierung in China fürchtet nicht das Internet – das schaltet sie einfach ab –, sondern vielmehr Gedrucktes, Pamphlete, die kursieren könnten.“