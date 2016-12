Von Markus Hauser

Imst – Die „Kunststraße Imst“ sei zwar nur die zweitgrößte Kunstveranstaltung des Landes, aber im Gegensatz zu der inzwischen zweimal jährlich stattfindenden größeren ausschließlich auf die Vermarktung von Kunst ausgerichteten Kunstmesse in Innsbruck sei die Imster Version eine für die Künstler und das Publikum. Das ließ der Multimediakünstler Harry Triendl als Laudator im Rahmen der Eröffnung der Kunststraße Imst 2016 wissen und er fügte hinzu: „Die Kunststraße Imst ist wie kein zweites Projekt ein Hort des künstlerischen Austausches und auf Grund des ungemein vielfältigen Rahmenangebotes, das Performances, Lesungen, Konzerte und vieles mehr bietet, eine Plattform der Begegnung vielfältigster Art.“ Leere Worte, mitnichten!

Die Städtische Galerie Theodor von Hörmann als Ort für den offiziellen Auftakt der über drei Wochen konzipierten Kunststraße platzte auf Grund des Publikumsandrangs förmlich aus allen Nähten. Darüber höchst erfreut zeigten sich BM Stefan Weirather und Kulturreferent Christoph Stillebacher. Dass das Publikumsinteresse dem großartigen Konzept und der unermüdlichen Kulturarbeit der beiden Kuratorinnen Alexandra Rangger und Gabriella Schatz und der nicht hoch genug einzuschätzenden Arbeit freiwilliger Helfer zu verdanken sei, darüber waren sich die beiden einig. Die Kosten für die Megaveranstaltung halten sich mit 25.000 Euro definitiv in Grenzen, darin sind sich Kenner dieses Metiers einig. Und die Zahlen sprechen für sich. Die 25 temporären an drei Wochenenden geöffneten Galerien und die sieben öffentlichen Plätze, an denen ebenfalls Kunst präsentiert wird, werden von mehr als 20.000 Kunstinteressierten besucht. Die rund 20 Rahmenveranstaltungen mit einem Programm für alle Altersgruppen und Geschmäcker sind bestens nachgefragt. Für die Qualität der dieses Jahr unter dem Motto „ZeitGeist“ stehenden Kunststraße zeichnen 90 bildende Künstler und 50 Musiker bzw. Performance-Akteure aus Österreich, Deutschland und Südtirol verantwortlich. Vertreten sind einmal mehr alle Altersgruppen, vom Kindergartenkind bis zum arrivierten Künstler. Das Mitwirken von Kindern ist den beiden Kuratorinnen besonders wichtig. Die seit dreißig Jahren in der Kulturarbeit und seit einigen Jahren für Ubuntu tätige Gabriella Schatz lässt wissen: „Nur durch die Einbeziehung der Kinder ist das Entwickeln von Visionen überhaupt möglich. Ihre sensible Wahrnehmung, ihr Empfinden von aktuellen Ereignissen, ihr unbedarfter Zugang zu mitunter komplexen Problemen kann uns Erwachsenen die Augen öffnen.“ Die inzwischen 16. Auflage der Kunststraße spiegelt einmal mehr die Bandbreite künstlerischen Agierens wider. Malerei von gegenständlich bis abstrakt, Plastik, Installation, Fotografie bis hin zu Wortkunst und zum Architekturprojekt, alle Sparten der Kunst sind vertreten. Auch der Stellenwert des Kunsthandwerks wird berücksichtigt und das Kunsthandwerk ist mit einem entsprechenden Angebot vertreten. Die Öffnungszeiten der Galerien sind jeweils am Samstag und Sonntag bis 11. Dezember sowie Donnerstag, den 8. Dezember, von 15 bis 20 Uhr.

Details zu den Ausstellungsorten und zu den zahlreichen Rahmenveranstaltungen sind im Internet unter www.kultur-imst.at bzw. auf den an allen Spielorten erhältlichen Foldern nachzulesen.