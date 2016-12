Kitzbühel – Vorweihnachtszeit ist – auch – Krampuszeit. Anlässlich der aktuellen Sonderausstellung „Gruß vom Krampus“ organisiert das Museum Kitzbühel am Donnerstag, 8. Dezember, von 15 bis 20 Uhr einen Krampusnachmittag.

Christoph Rieser führt vor, wie Krampusmasken geschnitzt werden. Alle, die wollen, können das Rutenbinden lernen, und für Kinder besteht die Möglichkeit, Krampuskostüme auszuprobieren. Um 18 Uhr wird eine Führung durch die Ausstellung mit anschließendem Besuch des Kitzbüheler Krampus­museums angeboten. Für Kinder und Jugendliche bis 18 ist der Eintritt in das Museum wie immer frei, Erwachsene in Begleitung ihrer Kinder zahlen an diesem Nachmittag den ermäßigten Eintritt von 4,50 Euro.

Das Museum Kitzbühel ist von Di – So von 14 – 18 Uhr, Sa von 10 – 18 Uhr, Do von 14 – 20 Uhr geöffnet. Eine Führung durch die Ausstellung „Gruß vom Krampus“ mit Besuch des Kitzbüheler Krampusmuseums wird auch am Do, 1. Dezember, um 18 Uhr angeboten. (TT)