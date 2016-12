Innsbruck – Als Flüchtling kam Medina Dzevahira Ortner Anfang der 90er-Jahre aus Bosnien nach Tirol. Im Caritas-Integrationshaus in Innsbruck engagierte sie sich zunächst als Ehrenamtliche bei der Lernhilfe und im Dinnerclub, später dann hauptberuflich um alle möglichen Belange rund um die Einrichtung. „Ein Herzstück des mittlerweile abgerissenen Integrationshauses war schon immer die Roma-Geschichte“, erinnert sich Medina Dzevahira Ortner. Immerhin hatte Jussuf Windischer, der Leiter der Einrichtung, schon vor Jahren Container auf dem Areal aufstellen lassen, damit die Roma-Familien aus der Slowakei und Rumänien in Innsbruck nicht mehr in Autos, auf der Straße oder unter der Brücke schlafen mussten.

2012 nahm schließlich das Vinziprojekt Waldhüttl am Innsbrucker Stadtrand in Mentlberg Fahrt auf. Hier finden seitdem Roma, Pilger, Flüchtlinge und Heimatlose ein Zuhause. „Und weil ich in Bosnien mit Gypsy-Musik aufgewachsen bin, bin ich immer wieder hinauf zum Waldhüttl gefahren, um mit den Bewohnern gemeinsam zu singen“, erzählt Medina Dzevahira Ortner. Diese ersten Treffen sollten sich schon bald zu einer neuen und höchst erfolgreichen Initiative entwickeln: Kultur am Rande der Stadt.

Mit einem Auftritt am Tag der Völker im Dom zu St. Jakob und einem Gastspiel am Roma-Ball machte die Gruppe rasch von sich reden. „Und da haben wir gewusst, dass wir mehr machen müssen“, erinnert sich Medina Dzevahira Ortner. Im Sommer 2015 veranstaltete sie im Waldhüttl schließlich einen multikulturellen Tanzkurs mit Bewegungen und Rhythmen aus aller Welt. Freunde des Waldhüttls, aber auch Menschen, die bis dato noch nichts mit der Initiative zu tun hatten, interessierten sich für das neue Angebot. Am Ende waren es rund 40 Personen, die bis zur letzten Einheit des Tanzkurses dabeigeblieben sind. Nicht nur Tanz- und Musik­inter-essierte waren dazugestoßen, sondern zunächst auch Flüchtlinge aus dem benachbarten Heim in Mentlberg und schließlich auch Gäste aus anderen Flüchtlingsunterkünften. Im Anschluss an die offiziellen Kurseinheiten präsentierten sie ihre Tänze und Musik. Das Ergebnis: eine vielfältige Kulturpalette mit syrischen, kurdischen, afghanischen und iranischen Einflüssen.

Um das bunte Treiben auch über den Sommer hinaus fortführen zu können, entwickelte Medina Dzevahira Ortner gemeinsam mit Nora Kropf ein Programm für den Winter. In einem großen Tipi-Zelt beim Waldhüttl fanden jeden ersten Samstag im Monat Lesungen, Konzerte oder Liederabende vor bis zu 120 Besuchern statt. Die Waldhüttl-Bewohner kochten auf und organisierten den Ausschank, während im Tipi das Kulturprogramm über die Bühne ging. Auch konnten Flüchtlinge sich und ihre Kultur vor Publikum präsentieren und standen als Menschen und Künstler im Mittelpunkt, ohne auf ihr Dasein als Flüchtling reduziert zu werden, erzählt Medina Dzevahira Ortner.

Die Planungen für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm im kommenden Jahr sind bereits angelaufen. Wer sich näher über das Waldhüttl informieren möchte, kann jeden Freitag ab 17 Uhr einfach vorbeikommen. Nähere Infos unter www.waldhuettl.at. (np)