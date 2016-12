Hall – Die Bilder von Kevin A. Rausch sind reizvolle Zwitter aus gemalter Zeichnung und gezeichneter Malerei. „Out of tune“ nennt der 36-jährige Kärntner seine aktuelle Ausstellung in der Haller Galerie Goldener Engl, die eine wahre Wohltat für die Augen sind. Ist es doch herzerfrischend, wie der Künstler gern auf großen Leinwänden schemenhafte Figuren aus diffusen Hintergründen treten oder in diesen verschwinden lässt. Ganz genau weiß man nie, was Sache ist, und gerade dieses Ungewisse, der Fantasie des Betrachters große Freiräume Offenlassende macht Kevin A. Rauschs Bilder so reizvoll.

Wobei sich der junge Künstler durchaus im Klaren ist, dass er sich mit seinen poetischen Bildfindungen auf dünnem Eis bewegt. Um in seinen ganz neuen Arbeiten dem allzu Gefälligen sehr bewusst aus dem Weg zu gehen, abstrakter, tiefenräumlicher, malerisch dichter zu werden. Treu bleiben sollte Rausch allerdings seiner Art des Malens auf Papier. Lässt er doch hier bereits jetzt fabelhaft die Farben spritzen und in expressiven Gebilden abseits alles allzu Assoziativen gerinnen. (schlo)