Von Catharina Oblasser

Sexten – Im Juni 2015 verbrachte der deutsche Maler Christopher Lehmpfuhl mehrere Wochen in den Südtiroler Dolomiten. Seine Mission: die Berge auf Leinwand zu bannen. Das tut der mehrfach ausgezeichnete Künstler nicht mit dem Pinsel. Er trägt die Ölfarbe dick mit bloßen Händen auf, sodass die Leinwände reliefartig wirken. Ein großes Bild kann deshalb bis zu 40 Kilo wiegen.

Nun sind Lehmpfuhls Werke Gegenstand der heurigen Winterausstellung im Rudolf-Stolz-Museum in Sexten. Am Samstag wurde die Ausstellung mit dem Titel „Christopher Lehmpfuhl: Plein-Air-Malerei in den Dolomiten“ eröffnet. Die Idee dazu hatte der Seilbahn-Unternehmer und begeisterte Kunstsammler Michael Seeber. Er hat Lehmpfuhl in Berlin kennen gelernt, wie Seeber in seiner Ansprache erzählt. Die Südtiroler Dolomiten seien Weltkulturerbe und es sei wichtig, die Menschen vom Wert dieses Erbes zu überzeugen, führt er aus. „Diese Ausstellung ist die erste Schau bildender Kunst mit direktem Bezug auf dieses Erbe“, sagt Seeber.

Ebenfalls zu Gast in Sexten war Eske Nannen, Witwe des Grandseigneurs des Journalismus, Henri Nannen. Sie hat in ihrer Eigenschaft als Leiterin der Kunsthalle Emden und Kunstmäzenin Christopher Lehmpfuhl schon früh geschätzt und gefördert.

Der Künstler schafft seine Bilder ganz ohne Vorskizze und arbeitet rein intuitiv, wie Lehmpfuhl selbst den Vernissage-Gästen erklärte. Die Dolomiten hat er ganz besonders lieben gelernt, sagt er: „Ihr Licht hat mich gefangen genommen. Ich bin fasziniert von dieser Bergwelt.“

Die Ausstellung ist noch bis 16. April 2017 im Rudolf-Stolz-Museum zu sehen, jeweils Sonntag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr.