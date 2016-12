Innsbruck — „Es gibt kein Schild, das hierherführt. Aber jeder, der will, findet uns", sagt Norbert Pleifer über „sein" Treibhaus, das dieser Tage gleich mehrere Jubiläen feiert. 40 Jahre ist's her, da übernahm der ewige Kulturgärtner die Geschicke des KOMM, aus dem fünf Jahre später das Treibhaus sprießen sollte, das seit nunmehr 30 Jahren in der Angerzellgasse verwurzelt ist. Und deshalb soll hier am Freitag und Samstag gefeiert, gesungen und getanzt werden. Drinnen wie draußen, im Keller wie im Turm: Otto Lechner & Die Bethlehem Allstars werden genauso dabei sein wie Shantel und Texta, Christoph Pepe Auer und Salah Ammo — zu Ehren einer Innsbrucker Kulturinsel, die für ihren streitlustigen Hausherren zum Wohnzimmer geworden ist. Die TT hat Norbert Pleifer zum Interview getroffen.

Alfred Dorfer hat das Treibhaus einmal als Spielplatz für kleine und große Menschen bezeichnet. Was bedeutet das Treibhaus für Sie?

Norbert Pleifer: Für mich ist es ein großes, wunderschönes Wohnzimmer, in das ich mir liebe Gäste einladen kann, die sich im besten Fall genauso wohlfühlen wie ich. Das Schöne ist nämlich, dass dieses heimelige Gefühl offenbar ansteckend ist: Das Treibhaus ist auch für viele Künstler zum Wohnzimmer geworden.

Sie sind seit 40 Jahren als Kulturgärtner aktiv, seit nunmehr 30 Jahren sprießt die Kultur mitten in der Stadt. Welchen Dünger braucht's dafür?

Pleifer: Hier ist einfach ein guter Platz: Wir sind einerseits mitten in der Stadt, aber trotzdem liegen wir auf keiner Touristenroute. Es gibt kein Schild, das hierherführt. Aber jeder, der will, findet uns. Es ist ein sonniger Ort, an dem sich Generationen treffen können und an dem für alle Szenen, alle sozialen Schichten Platz ist. Hier trifft der Punk den Bankdirektor — dieser durchmischte Humus ist der beste Dünger für ein Haus, das im Alltag steht, den wir aushaltbar machen wollen.

Nebenberuflich sind Sie ein Revoluzzer und ein Clown, der Innsbruck schon mal in Hildesheim umtauft, den Schreibtisch des Kulturamtsleiters ins Klärwerk verfrachtet oder Rudi Federspiel zum Inn-Schiffer erklärt. War der Schabernack schon immer Ihr Begleiter?

Pleifer: So bin ich einfach: Ich lache gern. Josef Hader beneidet mich dafür: Er hat sich bei mir einmal darüber beschwert, dass er pausenlos auf die Bühne muss, während ich mit einer Pointe einen ganzen Landstrich unterhalten kann. Aber ich plane diesen Schabernack nicht, ich sitz' nicht da und denke darüber nach, welchen Blödsinn ich als Nächstes aufführen könnte. Wenn aber ein Konflikt daherkommt und mir irgendetwas unheimlich auf die Nerven geht, dann versuche ich eben, auf eine kreative Art damit umzugehen. Und zwar so, dass dabei keine ewige Kränkung he­rauskommt. Die Hilde (Zach, Anm.) hat zum Beispiel köstlich über Hildesheim lachen können und hat sich dadurch fast geehrt gefühlt. Fritz Astl (ehemaliger Kulturlandesrat, Anm.) hat sich hingegen aufgeregt, weil ihm nie eine von mir geschmiert wurde.

Als Sie im Sommer 2009 den Treibhaus-Keller zumauerten, um zu untermauern, dass die Subventionen seit Jahrzehnten nicht mehr angehoben wurden, blieb eine Reaktion von Landeshauptmann Günther Platter und Kulturlandesrätin Beate Palfrader aus. Selbst dann noch, als Sie Ziegelberge ins Landhaus trugen. War dieses Schweigen die größte Watschn für Sie?

Pleifer: Ja — das war ein kapitaler Flop. Wobei die Aktion ja eigentlich schön und schlüssig gewesen wäre. Und bei der Stadt hätte sie auch Erfolg gehabt, weil die damalige Bürgermeisterin Hilde Zach verstanden hat, worum es mir ging: Wir hatten damals einen Subventionsstand von 1986 und konnten es uns theoretisch gar nicht leisten, den Keller zu bespielen. Deshalb hab' ich ihn ja zugemauert. Von Seiten der Stadt wären die Subventionen dann auch verdoppelt worden, was aber wieder rückgängig gemacht werden musste, weil gleichzeitig das Bierstindl und der Kunstraum gekürzt worden sind. Von Landesseite hab' ich bis heute nichts gehört. Das war schon deprimierend.

Konnte man früher besser mit Politikern streiten?

Pleifer: Mittlerweile sind alle Politiker furchtbar nett zu mir. Sie grüßen mich auf der Straße — aber was im Treibhaus passiert, ist ihnen komplett wurscht. Es herrscht ein katastrophales Desinteresse. Das war früher anders, da hab' ich mir mit Herwig van Staa vor 2000 Leuten Schreiduelle auf dem Franziskanerplatz geliefert. Diese Reibepunkte gibt's nicht mehr — und das ist schade. Denn wenn ich geschrien habe, war das ja nicht nur fürs Treibhaus, sondern für jegliche Art von offener Kultur.

Im Café steht Otto Grünmandls Spruch „Politisch bin ich vielleicht ein Trottel, aber privat kenn ich mich aus" an der Wand. Wo kennen Sie sich aus?

Pleifer: (überlegt) Politisch bin ich tatsächlich ratlos. Bei der Bundespräsidentschaftswahl hab' ich mich ja sehr für Alexander Van der Bellen engagiert, aber das will ich nicht als grünes Engagement verstanden wissen — ich kenn' und mag ihn einfach. Mein Credo war immer, zwischen den Stühlen zu stehen. Das Treibhaus muss offen sein und offen bleiben — und zwar für alle, die eine Achtung vorei­nander haben. Parteipolitisch hab' ich mich nie engagiert und werde es auch nie tun.

Obwohl Norbert Hofer die Wahl verloren hat, gewinnt die FPÖ immer mehr Zuspruch. Woran liegt das?

Pleifer: Schwierige Frage. Wenn man sich das Wahlergebnis angeschaut hat, war das ja zum Teil kurios: In der Innenstadt haben mehr als 80 Prozent für Van der Bellen gestimmt — also ausgerechnet hier, wo der Rudi (Federspiel, Anm.) in den Inn brunzt und immer vom Bettlerproblem die Rede ist, hat die FPÖ keinen Fuß auf die Erde gekriegt. Hier keimt Hoffnung.

Worauf hoffen Sie?

Pleifer: Ich hoffe darauf, dass ich mich für meine Heimat nicht entschuldigen muss. In den letzten Monaten musste ich bei jedem Telefonat mit internationalen Künstlern pausenlos über diesen Schmarrn reden. Da red' ich ja lieber übers Skifahren.

Zurück zur Kulturarbeit: Gibt es einen speziellen Treibhaus-Moment, der sich Ihnen ins Gedächtnis eingebrannt hat?

Pleifer: Beim Eröffnungsfest vom alten Treibhaus in Pradl mussten die Besucher als Eintritt einen Blumenstock mitnehmen — und plötzlich war alles voll mit Pflanzen. In den Tagen danach sind dann Leut' gekommen, um zu schauen, was da so los ist — und wollten am Ende des Tages dann bei uns Pflanzen kaufen. Das war schräg und schön. Kurz da­rauf hat dann der Erich Fried bei uns gelesen: Ich hab' ihn vom Bahnhof abgeholt, als ein totaler Föhnsturm im Gange war. Erich Fried ging am Stock und hatte zwei Nylonsackerln in der Hand, als ihn plötzlich eine Sturmböe umgeweht hat. Dieses Bild vergess ich nicht — auch deshalb, weil durch diese Begegnung eine unheimliche Nähe zu ihm entstanden ist. Davon zehre ich immer noch.

Wie lange werden Sie das Treibhaus noch beackern?

Pleifer: Solange es mir Spaß macht — und noch macht es mir unheimlich viel Spaß. Aber irgendwann werd' ich nimmer mögen. Und dann hör' ich auf.

Das Gespräch führte Christiane Fasching