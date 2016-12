Von Edith Schlocker

Innsbruck – „Das prekäre Leben“ heißt eine der Abteilungen der permanenten Schausammlung des Tiroler Volkskunstmuseums. Ganz normale Objekte des täglichen Lebens wie Schuhe oder Kinderhemdchen sind hier genauso zu sehen wie berührende Zeugnisse naiver Volksfrömmigkeit. Wobei es da wie dort um das labile Gleichgewicht zwischen dem prallen Leben und dem Tod geht. Mit „großer Wertschätzung“ betrachte sie diese Relikte bäuerlicher Existenz von gestern, sagt die in Stuttgart lebende Südtiroler Künstlerin Gabriela Oberkofler, was nicht zuletzt mit ihren Wurzeln zu tun habe.

Weshalb es für sie eine große Freude sei, das Volkskunstmuseum mit ihren Arbeiten infiltrieren zu dürfen. Um dem, was Menschen von früher getragen oder angebetet haben, an das sie geglaubt oder vor dem sie sich gefürchtet haben, ihre Gegenbilder gegenüberzustellen. Meist in naturwissenschaftlicher Akribie und Detailverliebtheit aquarelliert auf riesige oder ganz kleine Papiere bzw. aus Vorgefundenem, aber auch aus Gemachtem arrangiert zu eindrucksvollen Installationen.

Was Oberkofler interessiert, sind die Geschichten hinter den volkskünstlerischen Objekten. Die sie weiterdenkt, im fast spielerischen Weiterspinnen ihrer Schwere entzaubert, ohne ihnen ihre Substanz zu nehmen. Mag die 41-Jährige doch das Ambivalente, das Uneindeutige, von Magie Erfüllte. Um den geschnitzten „Vogel Selbsterkenntnis“ genauso zum Teil ihrer Intervention zu machen wie ein ausgestopftes weißes Reh und ein Tigerpaar. Zwei romantische Projektionen einer urgewaltigen Natur und deren Schöpfer, denen der Mensch hoffnungslos ausgeliefert ist.

Um das weiße Reh hat Oberkofler fragile hausartige Objekte gestellt, die genauso Geborgenheit wie Gefangen-Sein suggerieren. An einer Wand hängen kleinformatige Neuinterpretationen von magisch aufgeladenen alten Amuletten. An einer anderen hängt ein riesiges Blatt, das den unteren Teil eines Frauenkörpers in Sarner Tracht zeigt. Ob sie gerade im Begriff ist, in den Himmel zu schweben, oder ob sie an einem Strick baumelt, bleibt offen. Selbst die unter dem wunderbar die Stofflichkeit der Tracht wiedergebenden Rock baumelnden nackten Füße lassen den Betrachter im Unklaren.

Um den entscheidenden Moment davor geht es in der Arbeit, die einen Kreis von Vögeln zeigt. Bevor sie auf die kleinen roten Kugeln zupicken, die vor ihnen liegen. In welcher Perfektion Gabriela Oberkofler die Federn der Vögel gemalt hat, ist erstaunlich, genauso wie die komprimierten Heuballen, die die Künstlerin aus einem riesigen Blatt rollen lässt. Hier lässt sich ein latentes Unbehagen der Künstlerin an einer zunehmend industrialisierten Landwirtschaft vermuten, trotz ihres Bekenntnisses, dass es absolut nicht ihre Absicht sei, den ökologischen Zeigefinger zu recken.

Auf ein Rondell hat Oberkofler einen Kreis benutzter Trachtenschuhe gestellt. Metaphern für das Leben, die Geschichten erzählen. Voller Mysterien sind die gezeichneten, die die Künstlerin in die Schausammlung bzw. die Stube aus dem 16. Jahrhundert hineingeschmuggelt hat. Erfüllt vom Wollen, Erklärungen für das Unerklärbare zu finden.