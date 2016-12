Innsbruck – Die Zahl ist ernüchternd: 112 österreichische Gerechte – also Menschen, die zwischen 1938 und 1945 verfolgten Juden geholfen haben – weist die Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vashem Jerusalem aus. Etwa ein Fünftel davon war aus Tirol. Trotzdem gilt auch hier, wie für Gesamtösterreich, was die 2014 verstorbene Zeithistorikerin Erika Weinzierl bereits Ende der 1960er-Jahre festhielt: „Zu wenig Gerechte.“ In seinem Eröffnungsvortrag zur Ausstellung „Die Gerechten. Courage ist eine Frage der Entscheidung“ griff Niko Hofinger, der die Schau, die seit 2013 durch Österreich tourt, für Innsbruck adaptierte, Weinzierls Gedanken auf – und bestätigte: Ja, auch in Tirol habe es zu wenige gegeben, die den Verfolgten und Enteigneten halfen.

Anspruch der Ausstellung ist es freilich nicht nur, diesen Umstand abzubilden, sondern zudem die Frage nach dem Warum zu stellen. Es gilt also, die wenigen Helden-Geschichten, die es zu erzählen gibt, in einen historischen Kontext einzubetten, der den quasi gesamtgesellschaftlichen Verlust von Unrechtsempfinden nachvollziehbar macht. Deshalb beginnt die Ausstellung mit detaillierten Täterportraits. Allerdings sind es nicht die hinlänglich bekannten Nazigrößen, die vorgestellt werden, sondern weniger namhafte Mitläufer, Profiteure und Erfüllungsgehilfen. Erst vor diesem Hintergrund hebt sich die Courage jener Frauen und Männer ab, die, oft unter Lebensgefahr, den Verfolgten Unterschlupf boten – und Leben retteten.

Die Geschichte des Bauern Lambert Grutsch zum Beispiel, der die polnische Jüdin Helena Horowitz aus Krakau, wo er als Baggerführer stationiert war, nach Jerzens brachte – und sie dort bis Kriegsende vor dem Zugriff der Nazis versteckte. Oder jene des Innsbruckers Anton Viehböck, der den Berliner Juden David Ballhorn – nachdem dessen Flucht in die Schweiz unmöglich geworden war – bei sich aufnahm und ihm im eigenen Garten einen Luftschutzraum baute. Ein Fremder im öffentlichen Luftschutzkeller unweit des heutigen Gasthofs Bierstindl hätte Aufmerksamkeit erregt.

Viehböck wurde erst posthum in Yad Vashem als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet. Auch das übrigens ist keine Seltenheit. „Offensichtlich besteht eine Verbindung zwischen dem Aufbringen von außergewöhnlichem Mut in einer extremen Situation und der Unlust, darüber zu berichten“, sagt Hofinger. Mitunter gab es auch gute Gründe für diese Unlust. Reinhold Duschka etwa, der die Wiener Apothekerin Regina Hilde Kraus und ihre zehnjährige Tochter Lucia von 1939 bis 1943 in seiner Werkstatt versteckte, erbat sich nach Kriegsende, erst dann geehrt zu werden, wenn er sich aus dem Geschäft zurückgezogen habe. „Er befürchtete“, erzählt Lucia Heilmann, die anlässlich der Ausstellungseröffnung ihre Erfahrungen mit Kurator Albert Lichtblau und der Zeitzeugin Angelica Bäumer diskutierte, „dass das Bekanntwerden seines Engagements den Geschäften geschadet hätte.“ (jole)