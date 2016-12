Innsbruck – Anna Jermolaewa geht mit offenen Augen und wachem Sinn durch die Welt. In der Innsbrucker Galerie Widauer ist die 1970 geborene Russin, die 19-jährig nach Wien geflüchtet ist, wo an der Angewandten Peter Kogler ihr Lehrer wurde, ein regelmäßiger Gast. In ihrem aktuellen Gastspiel präsentiert die Künstlerin allerdings kein neues Projekt, sondern Kostproben von früher.

Die meisten davon haben mit Reisen zu tun. Etwa ein im kalifornischen Disneyland entstandenes Video, das einen Brunnen zeigt, auf dem drei Plastikenten mit einer realen um die Wette schnattern. Ob sie sich gerade über den Zustand der USA so aufgeregt unterhalten, bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen. Doch gerade dieses auf einen ersten Blick witzig Leichte ist Jermolaewas genialer Trick, um auf politische oder gesellschaftliche Schieflagen aufmerksam zu machen. Wenn sie etwa russische Stehaufpüppchen in Schräglage zwingt oder in Rio Telefonzellen fotografiert, die vollgeklebt mit nackten weiblichen Frauenkörpern sind.

Viele ihrer Motive finde sie einfach, sagt die Vielreisende. Etwa an der Ostsee, wo Jermolaewa in ihrer Tristesse eigenartig berührende Relikte von was auch immer fotografiert und zu großformatigen Lambda Prints aufgebläht hat.

Bei einer Indienreise vor fast 20 Jahren ist eine Reihe von Gouachen entstanden. Sie verunsichern den Betrachter in ihrer fast verstörenden Naivität, hat Anna Jermolaewa hier doch in plakativer Flächigkeit einfache Werkzeuge abgemalt, ganz in der Art der Firmenschilder kleiner indischer Handwerker vor ihrer Vereinnahmung durch multinationale Gesellschaften. (schlo)