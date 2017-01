Von Edith Schlocker

Innsbruck – Christine Ljubanovic lebt zwar seit vielen Jahren in Paris, zur Wahl geht sie aber noch immer in Zams, wo die Fotografin, Grafikerin und Konzeptkünstlerin vor 77 Jahren geboren worden ist. Ihr Überleben hat sie sich Jahre lang als Gebrauchsgrafikerin gesichert, was alles andere als einfach gewesen sei. Nicht zuletzt, um sich auch ihre eigentliche Kunst leisten zu können. Etwa das Projekt „Alphabet“, das Ljubanovic mehr als zehn Jahre lang beschäftigt hat. Mündend in einer faszinierenden Sammlung von Schriften und Drucktechniken aus aller Welt.

Denn Christine Ljubanovic ist eine manische Spurensucherin. Um Gefundenes auf ihre Weise zu transformieren, zu Objekten ihrer Kunst zu machen. Etwa Inschriften unterschiedlichsten Inhalts, die sie auf Pariser Hauswänden entdeckt hat. Rasch hingeschmierte genauso wie kunstvoll zelebrierte, solche, die einfach nur schön oder von politischer Brisanz sind. Im Moment beschäftigt sich Ljubanovic mit Pigmentmustern, die sie nicht zuletzt deshalb so faszinieren, weil sie in allen archaischen Kulturen fast identisch zu finden sind.

Die Fotografie begleitet Christine Ljubanovic schon ihr Leben lang. Wobei sie als Fotografin besonders der Mensch in seiner Vielgesichtigkeit interessiert. 60 dieser zwischen 1974 und 2014 entstandenen Porträts sind in einem kürzlich erschienenen Buch versammelt. Das zeigt, dass Ljubanovics Interesse weniger dem einen genialen Schnappschuss, als dem umfassenden Psychogramm gilt. Weshalb sie auch das jeweilige Model in die Inszenierung der eigenen Person aktiv einbezieht, nicht zuletzt bei der Wahl des Schauplatzes für das Fotoshooting.

Alle 60 Porträts sind mit einem jeweils identischen analogen Schwarz-Weiß-Film „geschossen“, den Ljubanovic selbst ausarbeitet. Die Kontaktabzüge werden unretuschiert in der Reihenfolge ihres Entstehens zu Bildsequenzen montiert, die auf diese Weise fast filmisch daherkommen.

Menschen, die Ljubanovic persönlich nahestehen oder die sie interessieren, kommen in dem Buch vor. Ihre Freundin aus Jugendtagen, Monika Lami, genauso wie Margarethe Haueis, die Wirtin des Zammer Gasthof Gemse, oder Künstlerkollegen wie Peter Weibel, Gisèle Freund, Arnulf Rainer, Yoko Ono und Claudia Hirtl. Wobei Ljubanovic in diesen sehr speziellen Menschenbildern oft selbst als Spiegelbild oder Silhouette auftaucht, was die Fotosequenzen letztlich zu so etwas wie Selbstbildnissen macht. „Dabei mag ich mich selbst auf Fotografien überhaupt nicht,“ sagt die Künstlerin. Die sich sehr über einen kürzlich erfolgten Ankauf einer ihrer Arbeiten durch die Stadt Paris freut und darüber, dass ihr Buch am 1. März im KunstHaus Wien präsentiert wird. Dass sie in Tirol dagegen fast vergessen ist, findet Christine Ljubanovic schon sehr traurig.