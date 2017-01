Innsbruck, Bozen – Allein die unlängst im Athesia Verlag erschienene zweisprachige Publikation „Die Sammlung Kreuzer“ spricht Bände: Es ist ein veritabler Ziegel, der die Kunstsammlung des Bozner Juristen und Geschäftsmannes Josef Kreuzer dokumentiert. Sie gilt als eine der wichtigsten Privatsammlungen von Kunst aus Tirol, Südtirol und dem Trentino seit 1900 und umfasst rund 1500 Werke von mehr als 300 Künstlern. Bemerkenswert ist sie gerade auch durch den Fokus auf das historische Tirol, erweitert sich das Blickfeld doch auch in Richtung Süden, etwa zum Trientiner, allerdings von den Wiener Secessionisten beeinflussten Maler Luigi Bonazza oder zu den Futuristen Fortunato Depero und Roberto Marcello Baldessari alias „Iras“.

Intensiv gesammelt hat Josef Kreuzer unter anderem Karl Plattner und Peter Fellin, aber auch Gegenwartskunst ist mit Werken etwa von Esther Stocker vertreten. Neben der Sammlungs-Dokumentation in Buchform soll ab 14. Jänner die Ausstellung „Arte dopo il 1900“, kuratiert von Roberto Festi und Carl Kraus, im Palazzo Trentini in Trient Einblick in die Sammlung Kreuzer geben.

Der Sammler aber möchte die Kollektion auf lange Sicht dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Schon vor einigen Jahren habe er, so Kraus, seine Sammlung dem Bozner Museion angetragen, das aber ablehnte. Im Dezember kündigte Kreuzer nun an, die Sammlung, deren Wert auf sechs Millionen Euro geschätzt wird, dem Land Südtirol als Schenkung zu überlassen. Und ein Gebäude in den Bozner Lauben gleich dazu. Dort könnte nach notwendigen Adaptierungsarbeiten ein fester Ausstellungsort für die Sammlung Kreuzer entstehen.

Der Wille dazu scheint jedenfalls zu bestehen: Südtirols Kulturlandesrat Philipp Acham­mer sprach von einer „herausragenden Chance“. (jel) Sammlungskatalog Roberto Festi, Eva Gratl, Carl Kraus: „Sammlung Kreuzer. Kunst von 1900 bis heute: Südtirol-Tirol-Trentino“, 640 Seiten, Athesia Verlag 2016, 69 Euro.