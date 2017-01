Wattens – Von 30. Jänner bis 19. Februar verwandelt sich der über sieben Hektar große Garten der Swarovski Kristallwelten in Wattens täglich ab 17 Uhr in eine mystische Welt aus Licht und Klang. Im Rahmen des dreiwöchigen „Lichtfestivals“ spannt das Berliner Künstlerkollektiv „phase7 performing.arts“ ein strahlendes Netz aus Licht- und Laserstrahlen über die abendliche Gartenlandschaft.

Inspiriert von den Reflexionen der Swarovski-Kristalle sei die Idee entstanden, die gesamte Fläche der Kristallwelten „in einen überdimensionalen Laserlicht-Kristall zu verwandeln“, erklärt der Künstlerische Leiter von phase7, Sven Sören Beyer. „Eine große Laser-Lichtskulptur spannt sich über das gesamte Areal und wird zum eigenen, die einzelnen Exponate verbindenden Kunstwerk.“ Sobald es dunkel werde, solle der Garten des Riesen auf diese Weise „zu einer surrealen Landschaft voller Poesie und Überraschungen“ werden, verspricht Carla Rumler, Cultural Director bei Swarovski.

Konkret erhalten vier der bestehenden Kunstwerke im Park allabendlich maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte. Im 20-Minuten-Takt vereinen sich diese ab 17 Uhr zu einer Gesamtinszenierung mit eigens abgestimmtem Klangkonzept. Der Spielturm scheint mit dem Konzept „Fantasie in Präzision“ seine Fassade in den Nachthimmel zu verlängern, während weiße Laserstrahlen in einer riesigen Lichtskulptur die Facetten von Kristallen simulieren. Für die Projektionen, Animationen und Farbspiele von „Aura“ dagegen benötigt es die Interaktion der Besucher: Ihre Bewegungen sind es, die den Kopf des Riesen mit überraschenden Lichteffekten zum Leben erwecken. Eine Choreographie aus rotem und blauem Licht soll die Kristallwolke in Kombination mit Reflexionen auf der dunklen Wasseroberfläche des Sees in immer neuen Nuancen erstrahlen lassen. Das Spiegelwasser ist auch Schauplatz des vierten Lichtkonzepts namens „Verwirrspiel“ – dort soll der Besucher in ein weißes Meer aus Licht und Nebel hineingezogen werden. Rund 500 Scheinwerfer und 5000 Meter Kabel kommen beim Lichtfestival zum Einsatz, etwa 120 Tonnen Material werden in drei Lkw angeliefert.

Am 4., 10., 11. und 18. Februar, jeweils ab 16.30 Uhr, verwandelt sich der Spielturm zudem in eine Schwarzlichtdisko: Professionelle Tänzer zeigen den Besuchern trendige Hiphop-Moves. Kinder dürfen sich auf UV-Schminkstifte und -Seifenblasen, Neon-Tapes und Knicklicht-Armbänder in knalligen Farben freuen. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei (Erwachsene: 9,50 Euro).

Für die Attraktionen des Lichtfestivals gelten die regulären Eintrittspreise der Swarovski Kristallwelten. (TT)