Von Edith Schlocker

Bregenz – „Kunstwerke sind ein wenig wie Menschen. Sie müssen ihren Platz finden“, sagt der 74-jährige New Yorker Konzeptkünstler Lawrence Weiner, der sehr glücklich darüber ist, seine Schriftbilder maßstäblich für das Bregenzer Kunsthaus zuschneidern zu dürfen. Um auf dessen transluzide bzw. aus Sichtbeton gebaute innere Hülle Sätze wie „Aufgebaut mit vom Himmel gefallenen Steinen“ oder „Brocken obenauf zerrissen und gespalten“ in riesigen Buchstaben zu schreiben – jeweils auf Deutsch und Englisch –, die sich je nach Licht virtuell in den glänzenden Böden spiegelbildlich verdoppeln.

„Wherewithal / Was es braucht“ nennt Weiner seinen Bregenz-Auftritt, womit er indirekt davor warnt, seine Kunst allzu ernst zu nehmen oder gar tiefsinnige Botschaften dahinter zu vermuten. Solche gebe es nämlich nicht, das, was man hier sehe, bedeute ausschließlich das, was es dem jeweiligen Betrachter bzw. Leser sage. Und das sei – wie bei jedem guten Kunstwerk – sehr individuell, so der international umtriebige Weiner, der über den Umweg der Malerei und Sprachphilosophie schließlich zur Schrift als seinem einzigen Ausdrucksmedium gekommen ist. Sind für ihn Buchstaben doch das ideale Material, um in einem vehement physischen Sinn das Verhältnis von Skulptur, Raum und Mensch auszuloten.

Auch wenn Weiners „Skulpturen“ wunderbar ephemer daherkommen. Worum es geht, ist die Idee. Ob sie ausgeführt wird oder wer sie ausführt bzw. wie groß oder klein sie letztlich ist, ist Weiner als typischem Konzeptkünstler relativ egal. Sofern die Choreographie stimmt, die in Bregenz eine höchst ausgeklügelte, sich über das gesamte Haus ausbreitende ist. Um dieses letztlich zu einem riesigen Buch zu machen, in dem es hinauf und hinunter geht, wo man manch Rätselhaftem und Pathetischem begegnet, letztlich aber „Hirngespinsten, nicht mehr und nicht weniger“, so Weiner.

Vorbild für die Anordnung seiner Schriftbilder auf den vier Ebenen des Kunsthauses waren Geysire. Fasziniert den Künstler doch die Vorstellung, dass aus einer kleinen Öffnung das an die Oberfläche sprudelt, was unterirdisch kocht. Ist für ihn die Kunst doch das ideale Vehikel, Fluchtwege aus scheinbar aussichtslosen tektonischen Verkrustungen aufzuzeigen. Das sei zwar rettungslos „idealistisch“, gibt Weiner zu, aber das gesteht er sich als Künstler zu.

Was in großen roten, blauen, gelben, schwarzen oder weißen, immer schwarz gerandeten Buchstaben klar linear oder in weit ausholenden Bögen an die Wände geschrieben ist, ist allerdings viel mehr als „nur“ visuelle Poesie. Weiner stellt hier durchaus Fragen zum Zustand der Welt, über das menschliche Sein in einer zunehmend auseinanderdriftenden Gesellschaft. Je höher hinauf der Besucher im Kunsthaus Bregenz steigt, umso größer werden die Buchstaben, umso markanter die Aussagen, umso vernetzter die inhaltlichen und sprachlichen Ebenen. Ob sich Lawrence Weiners Hoffnung erfüllt, dass die Menschen nach dem Besuch seiner Ausstellung bessere Menschen sind, sei allerdings dahingestellt.