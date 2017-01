Innsbruck – Die Idee, Kunst mittels eigener Förderschiene des Landes aus Galerien und Museen hinaus und in den öffentlichen Raum hineinzubringen, ist hierzulande erst nach einigen Startschwierigkeiten zur dauerhaften Praxis geworden. 2005 von der damaligen Kulturlandesrätin Elisabeth Zanon angekündigt, sollte es bis es zur Realisierung erster Projekte noch zwei Jahre dauern, u. a. sorgte dann die „plattform kunst~öffentlichkeit“ mit dem „Transfer“ einer Schindel des Goldenen Dachls augenzwinkernd für Irritationen.

2008 startete die Aktion „Kunst im öffentlichen Raum“ (KöR) schließlich mit überarbeiteten Spielregeln neu durch – um nur zwei Jahre später einen finanziellen Aderlass zu erleben: Statt wie vorher 100.000 Euro stehen seither 80.000 Euro jährlich zur Verfügung.

Was mit dem Geld passiert ist, lässt sich jetzt in der vom Land herausgegebenen Publikation „Kunst im öffentlichen Raum Tirol 2007–2014“ nachlesen. Die Tiroler Künstlerschaft, die KöR im Auftrag des Landes koordiniert, dokumentiert darin 24 realisierte Arbeiten. Auffallend ist, dass es sich fast ausschließlich um temporäre Projekte handelt, was, so Franziska Weinberger, Jury-Mitglied seit den KöR-Anfängen, in einem für das Buch geführten Interview an der zu geringen finanziellen Ausstattung für permanente Arbeiten liege. Auch das Anregen und Kuratieren spezifischer Themen ginge sich da nicht aus, bedauert Bart Lootsma, Jury-Mitglied 2008 bis 2013. Andererseits sei der Vorteil von temporären Projekten, dass sie sich auch mitten im Stadtraum realisieren ließen.

Zu Wort kommen auch die Künstler selbst, wodurch man Einblick in die Ideen- und Entstehungsgeschichte der Arbeiten erhält. Deren Bandbreite reicht inhaltlich von gesellschaftlichspolitischen bis zu Wahrnehmungsfragen, formal von minimalistischer Interventionen bis zur verträumten Aneignung des öffentlichen Raums. Maria Anwanders „Public Dancefloor“ war auch bei Nachtschwärmern beliebt, Philipp Preuss’ unter einer dicken Schneedecke blühender Kirschbaum lockte im Winter 2014/15 scharenweise Touristen an. Robert Ganders und Günter Richard Wetts im Rückblick fast orakelhaft erscheinende „Warteräume“ wiederum setzten sich 2014 mit Flüchtlingsunterkünften auseinander.

Ein Rätsel bleibt indes, wa­rum ausgerechnet Ursula Beilers „Grüß Göttin“-Schild an der Autobahn am meisten Wellen schlug – nämlich unter selbst ernannten Traditionsbewahrern. Immerhin: Da wurde Kunst im öffentlichen Raum auch zum Spiegel für eine Geisteshaltung. (jel)