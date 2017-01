Innsbruck – In Venedig kennt sich die Innsbruckerin Christine Piberhofer aus. Hier hat sie bei Emilio Vedova studiert, hier rudert sie noch heute bisweilen. Das Venedig, das sie malt, ist allerdings ein unbekanntes. Hier wuselt es nicht von Menschen, geht ihr Blick doch hinaus auf die Lagune. Auf das Wasser, das Schilf, das Treibgut, hohe und tiefe Horizonte. Bisweilen tauchen schemenhaft ein Schiff oder zwei einsame Ruderer auf. Etwa auf einem großen zweiteiligen Bild, in dem auch die Künstlerin präsent ist. In der Form von zwei Füßen, die in typischen Piberhofer-Schuhen stecken, und ihrer zeichnenden Hand.

Deren Handschrift eine in der Fläche ausgebreitete, die Wirklichkeit dekorativ stilisierende, in poetische Monochromie tauchende ist. Zwei der meist auf quadratische Leinwände gemalten Bilder fallen aus dem Rahmen. Eines zeigt einen Wolf, der auf sanften Pfoten in fahlem Mondenschein eine Ratte jagt, und ein zweites ist als Hommage an den Venedig-Freund Paul Flora zu lesen, der auf zwei Vögel blickt, die zwar schwarz, aber keine Raben sind. (schlo)