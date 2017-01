Ladis – Die existentielle Frage, was denn von einem Menschenleben bleibt, ist auch eine in der Kunst viel gestellte. Die in Innsbruck geborene und in St. Anton am Arlberg lebende Künstlerin Lisa Krabichler hat für diese Frage gleich mehrere Antworten parat. Was bleibt, sind für sie Erinnerungen an prägende Lebenssituationen und Ereignisse, die auf den Lebensentwurf Einfluss nehmen. Sehr private Erlebnisse und frauliche Empfindungen hat sie in den verschiedensten Techniken festgehalten.

Vögel, Symbole der Freiheit schlechthin, sind stets präsent im Werk von Lisa Krabichler. Da sind auch die Tiroler Berge. Für die Künstlerin sind es Sehnsuchtsorte, mit denen sie schönste Erlebnisse mit ihrem allzu früh verstorbenen Vater verknüpft.

Auch die ästhetische Schönheit der bäuerlich alpinen Architektur findet Platz im Gedächtnisspeicher der privaten, ewigen Erinnerungen.

Zu sehen ist die Ausstellung bis Samstag, 25. Februar, im Lader Kulturzentrum Rechelerhaus – Dienstag und Donnerstag 16 bis 18 Uhr, Samstag 17 bis 19 Uhr. (hau)