Von Catharina Oblasser

Lienz – Weitum bekannt sind Albin Egger-Lienz (1868–1926) und Franz von Defregger (1835–1921) für ihre kraftvollen, farbigen Großformate. Dass es viele grafische Werke von den beiden großen Osttirolern gibt, ist weit weniger bekannt. Nun hat Kunstsachverständiger und Sammler Erich Mair eine Schau von Druckgrafiken zusammengestellt, die am Donnerstag, den 2. Februar, in der Dolomitenbank-Galerie eröffnet wird. Beginn der Vernissage ist um 19 Uhr. Bis 28. April ist die Ausstellung zu sehen.

Die Schau wartet mit seltenen Exponaten auf: So sind Werke von Franz von Defreg­ger zu sehen, zu denen der steirische Heimatdichter Peter Rosegger Reime und Anekdoten verfasst hat. Egger-Lienz wiederum schuf Druckgrafiken, die er zuerst mit lithografischer Kreide auf Stein entwarf. Alle neun dieser Steinzeichnungen aus dem Jahr 1923 sind erstmals gemeinsam Teil einer Ausstellung. Die kleinste Grafik in der Schau, entstanden auf Basis einer Tuschezeichnung, passt in eine Brieftasche. Erich Mair konnte auch Grafiken für die Schau auftreiben, die gar nicht wie Grafiken aussehen. „Es kam vor, dass ein Blatt fleckig wurde, weil es früher noch kein säurefreies Papier gab. Da wurde die Grafik mit Ölfarbe übermalt und sieht nun aus wie ein Ölbild“, so der Kunstexperte. Für einen Laien sei der Unterschied nicht zu bemerken. An die 100 Exponate hat Mair vorbereitet, alle stammen aus privaten Sammlungen. Was dann letztlich in der Galerie aufgehängt wird, entscheidet sich erst.

Kunstgenuss ist die eine Seite der Ausstellung, der soziale Zweck eine andere. Die Dolomitenbank mit Direktor Hansjörg Mattersberger und Erich Mair widmet die Schau posthum der einstigen Leiterin der Selbsthilfe Osttirol, Christl Rennhofer-Moritz. Sie verstarb 2016 und war davor mit Mair in Kontakt getreten. Während der Ausstellung werden Lose zu je fünf Euro verkauft. Am letzten Tag, dem 28. April, folgt die Ziehung der zwei Gewinner. Ein Preis ist eine Lithografie mit dem Motiv „Sämann und Teufel“ von Albin Egger-Lienz. Sie hat einen Wert von rund 5000 Euro. Der zweite Preis besteht in einer so genannten Heliogravur mit dem Motiv „Der Abschied“ von Franz von Defregge­r. Etwa 4000 Euro ist dieses Bild wert. „Es gibt für beide Werke eine Echtheitsbestätigung“, erklärt Erich Mair. Weiters werden Kunstkataloge verkauft.

Der Erlös aus Gewinnspiel und Katalogverkauf kommt der Selbsthilfe zugute.