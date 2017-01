Von Alexander Paschinger

Imst – Die Nachricht kam aus heiterem Himmel: Gabi Schatz und Alexandra Rangger, die beiden Kuratorinnen der Imster Kunststraße, erklärten in der Vorwoche dem Kulturausschuss ihren Rückzug. „Nach fünf Jahren Tätigkeit“ hätten sie sich „mit Beendigung der Arbeiten am Projektjahr 2016 entschieden, diesen Wegesabschnitt nun gemeinsam zu beschließen“, teilten die beiden nun auch auf der Facebook-Seite der Kunststraße mit. Auf Nachfrage der TT meint Rangger: „Es wurde zeitlich eine große Verpflichtung für uns.“ Es sei der Moment gekommen, „unsere Ressourcen auch wieder sehr gezielt und mit Rücksicht auf notwendige Prioritäten einzusetzen“, schrieben sie im Statement weiter.

Rangger und Schatz hatten 2012 die Kunststraße übernommen. „Dem Neustart ging ein umfangreiches Re-Design des Erscheinungsbildes nach außen sowie nach innen voran“, heißt es aus dem Imster Kulturbüro. Die beiden Projektmanagerinnen hätten daraus „ein All-inclusive-Paket“ aus Ausstellungen, Musik, Lesungen und Sonderführungen kreiert.

Dass der Rückzug der beiden Kunststraßen-Macherinnen zeitlich mit der Räumung des Sonnberg-Ateliers und der Suche des Theaterforums Humiste nach einer neuen Spielstätte zusammenfällt, „ist reiner Zufall und steht in keinem Zusammenhang“, betont Rangger. Vielmehr ist eben das Arbeitsjahr für die Kunststraße 2016 zu Ende gegangen. Schatz und Rangger würden „eine positive Bilanz ziehen, wir haben vieles geplant, umgesetzt und gehen so mit einem positiven Abschluss nach fünf Jahren Arbeit“. Man habe auch versucht, einiges auszuloten, wie etwa die Kunststraße in den Oktober vorzuverlegen. Dass sich dieser Termin nicht durchgesetzt habe, „hat bei uns aber kein Gefühl des Scheiterns verursacht. Wir haben es einfach probiert.“

Im Statement auf Facebook bedankt sich das Kunststraßen-Duo ausdrücklich beim Kulturreferat der Stadt Imst als Projektträger.

Kulturstadtrat Christoph Stillebacher gab diesen Dank an die beiden Kulturdamen „für die hervorragend geleistete Arbeit und das außerordentliche Engagement in ihrer Periode als Kunststraßenmacherinnen“ zurück. Gegenüber der TT lässt Stillebacher keinen Zweifel an einer neuen Auflage der Kunststraße im Advent 2017.