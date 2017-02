Von Edith Schlocker

Hall – Trotz seines Alters – Franz Pöhacker feiert am 10. Februar seinen 90. Geburtstag – arbeitet er täglich in seinem kleinen, fein geheizten Atelier. „Das ist nach wie vor meine Lust“, gesteht der Bildhauer, der beim großen Fritz Wotruba an der Wiener Akademie sein Handwerk gelernt hat.

Franz Pöhacker mag das Kleinformat. „Eigentlich bin ich der Bildhauer für den kleinen Mann“, lacht er, ist er doch fest davon überzeugt, dass die Monumentalität nicht von der Größe abhängig ist. Man denke nur an die winzigen, in ihrer Monumentalität kaum zu übertreffenden Skulptürchen von Alberto Giacometti. Weshalb auch die meisten der großen Skulpturen Pöhackers, die im ganzen Land zu finden sind, für den jeweiligen Ort maßgeschneiderte Übersetzungen von kleinen Arbeiten ins Großformat sind.

In seinen frühen Jahren hat Franz Pöhacker zwar auch in Holz geschnitzt, am liebsten formt er seine Skulpturen aber in weichen Materialien wie Gips oder Plastilin, bevor sie in Bronze gegossen werden. Wenn er es sich gerade leisten hat können, hat er jede seiner Entwürfe als Dreierauflage gießen lassen, von einigen wenigen gibt es sechs Stück. In Stein hätte er schon gern gearbeitet, sagt Pöhacker, das hätte er sich aber nie leisten können. Die wenigen, die es von ihm gibt, hätte er geschenkt bekommen.

Bevor sich Franz Pöhacker an ein neues Werk macht, nähert er sich zeichnend seinen Vorstellungen an. Wobei er sich gern von sich selbst überraschen lasse, spontan auf das reagiere, was im Prozess des formulierenden Fabulierens entstehe. Pöhackers lebenslang variiertes Thema ist der Mensch, besonders die Frau in ihrer Unergründlichkeit. Wobei nie ein spezielles Individuum gemeint ist, sondern der Mensch schlechthin.

Das sei vielleicht ein Erbe seiner Studienzeit, wo es im Aktsaal praktisch nur weibliche Modelle gegeben habe. Das Sich-Anlehnen genauso wie das Sich-Reiben an Wotruba sei für ihn sehr wichtig gewesen, sagt Pöhacker, seinem Einfluss ganz zu entfliehen, sei ihm wahrscheinlich bis heute nicht gelungen. Wie sein Lehrer baut auch er seine Skulpturen aus klaren, raffiniert ineinander verschachtelten Formen, wobei sich sein Vokabular immer wieder wandelte.

Ständig auf der „Formsuche“, so der Künstler, sich orientierend an der Landschaft und Natur. Verdichtet zu extrovertiert schroffen oder organisch sich rundenden, amorph verknäuelten, archaisch in sich ruhenden Formen, die fast wie Körperlandschaften daherkommen. „Kunst ist für mich der Versuch, das Unvorstellbare, Unbegreifliche sichtbar zu machen“, bringt Pöhacker sein Tun auf den Punkt. Gehe es ihm doch nie um das Abbilden, sondern um das Schaffen von Sinnbildern.

In der Galerie Maier zeigt Pöhacker derzeit schwerpunktmäßig Skulpturen aus den 70er-Jahren, umhängt von Zeichnungen, die viel mehr als „nur“ Skizzen sind. Geburtstag gefeiert wird am 5. (11.20 Uhr) und 6. Februar (18.30 Uhr) im Leokino, wo der Film, in dem Pöhackers Sohn Daniel seinen Vater porträtiert, zu sehen ist.