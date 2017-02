Von Catharina Oblasser

Lienz – Eine kunstvoll gefältelte Halskrause, die dem spanischen Hofzeremoniell nachempfunden ist und elf Meter Stoff verschlingt: Das ist das Markenzeichen der Lienzer Tracht. Karierte Samtärmel und viele bunte Borten am Bruststück kennzeichnen die Deferegger Tracht mit dem weiten Lodenrock. Die Borten gehen auf die Deferegger Händler zurück, die diese aus aller Welt heimgebracht haben.

Dies sind nur zwei Exponate der Ausstellung im Lienzer Tourismushaus. Sie trägt den Titel „Lebendige Trachten in Osttirol“ und lässt alte Traditionen wieder sichtbar werden. Schneidermeisterin Marianna Oberdorfer hat mit Tochter Anna die Kleidungsstücke in vielen Arbeitsstunden nachgenäht. „Die Vorlagen stammen von Fotos, alten Aufzeichnungen oder Erzählungen“, berichtet Oberdorfer bei der Eröffnung am Donnerstagabend. „Hin und wieder bringen mir auch Leute alte Trachten, die sie noch daheim hatten.“

Das gewährleistet die detailgetreue Anfertigung der Stücke, zum Beispiel der Kalser Luktscheppe, die Oberdorfer als höchste Schneiderkunst lobt. In mühevoller Kleinarbeit wird dabei der Stoff der „Tscheppe“, also des Oberteils, in schmalen Streifen übereinandergesteppt.

Für die moderne Ausführung der Osttiroler Tracht zeichnet Anna Oberdorfer verantwortlich. Sie entwarf den Osttirol-Walker, der zu Hosen, Kleidern oder dem Dirndl getragen werden kann. „Der Stoff ist zu hundert Prozent aus Wolle, warm und regenfest“, beschreibt sie. Und – sollte man ihn einmal nicht mehr tragen wollen, ist der Walker sogar vollkommen biologisch abbaubar.