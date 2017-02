Von Christoph Blassnig

Strassen – Dass in der Pustertaler Gemeinde am Samstag die Vorabendmesse wegen einer weltlichen Veranstaltung um eine Stunde verlegt wird, ist wohl selten. So geschehen am vergangenen Wochenende zu Ehren von Oswald Kollreider. Nichten und Neffen des Malers lassen gerade eine Auswahl seiner Bilder von der Schaffenskraft eines erfüllten Lebens zeugen.

„Der Onkel hat auf seinen ausgedehnten Reisen zwei Dinge immer bei sich gehabt: einen Stift und ein Weltradio.“ Oswald Kollreider, namensgleiche­r Neffe des geschätzten Osttiroler Kunstschaffende­n, hielt beides in den Händen, als er zur Ausstellungseröffnung in seinen Worten ein Porträt des Malers zeichnete. Verwandte und Gemeindebürger würden ihn gleichermaßen einfach „Onkel“ nennen. Andere hätten Kollreider stets „großer Meister“ oder „Professor“ gerufen. Kein Tag sei ohne seine typischen schnellen und sicheren Malbewegungen verstrichen.

Mit seiner zwei Jahre älteren Schwester Theresia wohnt der Künstler schon lange Jahre als Ehrenbürger im ersten Stock des Gemeindehauses seiner Wahlheimat Strassen. Am Freitag vor einer Woche hat er hier seinen 95. Geburtstag gefeiert. Im Keller des Hauses, im Veranstaltungssaal der Gemeinde, werden aus diesem Anlass zwei Wochen lang einige Dutzend Bildnisse gezeigt. Die meisten stehen auch zum Verkauf. Bis zu viertausend Euro sind für ein Werk aufzubringen. Neben Temperas und Aquarellen sind Zeichnungen ausgestellt. Entstanden sind die gezeigten Bilder in den Jahren 1955 bis 2008.

Studienreisen führten Kollreider über viele Jahre seines Lebens in Länder Europas und in den Mittelmeerraum, weiters auch nach Afrika, Süd- und Nordamerika sowie in den Nahen und Fernen Osten. Immer habe der Künstler Ideen und Augenblicke festgehalten. Gleich Schnappschüssen in einem Fotoalbum würden die zahllosen Skizzen auf den Betrachter wirken, meinte der Neffe in seiner Laudatio. Begleitend erfahre man aus Tagebüchern, wie Landschaften, Menschen oder Gegenstände den Maler beeindruckt, gelehrt und inspirier­t hätten. Die Heimat als Maßstab: Eine Wegstrecke in Tansania beschrieb Kollreider mit der Entfernung seines Geburtsortes St. Oswald nach Kartitsch. Und bei aller Wertschätzung für die Arbeit und das Leben daheim verrate eine Zeile aus den Aufzeichnungen, wie „schön Gottes weite Welt“ doch sei, mit der Betonung auf „weit“.

Neben der Familie, der Arbeit und dem Spiel mit Farbe und Licht war dem Maler die Religion zeitlebens eine Quelle der Inspiration. In der Ausstellung ist neben christlichen Motiven auch das Aquarell einer Moschee aus dem Jahr 1972 zu sehen, ein weiteres Bild zeigt einen Moslem knien­d beim Gebet (1983). „Der Onkel hat immer größte Wertschätzung für alles Fremde und Unbekannte gezeigt“, so der Laudator. Gerade heute scheine das wieder von besonderer Bedeutung.

Die Gemeindekanzlei würde wie die meisten Häuser in Strassen einer Galerie Kollreider­s gleichen, würdigte auch BM Franz Webhofer den Ehrenbürger. „Bescheiden, weltoffen und tolerant ist dieser Mann. Ob Landtagspräsident oder einfacher Nachbar: Ein jeder ist ihm willkommen.“ Er sei dankbar „für so einen feinen Menschen in unserer Gemeinde“. In einem Buch hinterließen die Besucher handschriftlich Grußbotschaften und Würdigungen für den Maler, der nicht persönlich anwesend war.

Bis 19. Februar ist die Ausstellung zum 95. Geburtstag von Oswald Kollreider im Gemeindesaal von Strassen täglich von 16 bis 20 Uhr geöffnet, samstags und sonntags zusätzlich von 10 bis 12 Uhr. Telefonische Auskunft erteilt Großneffe Andreas Kollreider unter 0650/401 29 29.