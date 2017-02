Innsbruck – Mit der Ausstellung „Hoch hinaus! Wege und Hütten in den Alpen“ wurden in den vergangenen vier Monaten im Innsbrucker Archiv für Baukunst die Kultur- und Wirkungsgeschichte der Schutzhütten, ihre Architektur und viele weitere Aspekte der Entstehung bergtouristischer Infrastruktur erstmals umfassend beleuchtet. Die Schau ging am Freitagabend zu Ende – und übersiedelt mit 9. März ins Alpine Museum München. Hierzulande gibt es das Alpenverein-Museum dann vorerst wieder „nur“ im Netz (www.alpenverein.at/museum). Der Wunsch nach einer festen Museumseinrichtung in Innsbruck bestehe aber nach wie vor, so Ingrid Hayek, Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) zur TT. Allerdings habe die seit Jahren laufende Standortsuche noch immer kein Ergebnis gebracht. Was auch an Finanzierungsfragen liegen dürfte: Für Einrichtung und Betrieb eines dauerhaften Museums bräuchte es die Unterstützung der öffentlichen Hand.

Von 2007 bis 2014 hatte das Alpenverein-Museum in der Innsbrucker Hofburg eine temporäre Heimstatt. Rund 270.000 Besucher zählte die u. a. mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnete Ausstellung „Berge, eine unverständliche Leidenschaft“. (jel)