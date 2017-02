Mieming – Kunst kann Not lindern, wenn man sie wie im Falle einer Benefizaktion des Vereins Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming verkauft und den Reinerlös, konkret 4100 Euro, einem Sozialverein zur Verfügung stellt. Der Kunstverein unter der künstlerischen Leitung von Hannes Metnitzer rief vor Weihnachten seine Mitglieder dazu auf, ein Kunstwerk für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen. 41 Arbeiten wurden, unabhängig von Technik und Format, einheitlich um 100 Euro an zwei Tagen verkauft.

Über das Geld darf sich die Vinzenzgemeinschaft Mieming freuen. Die Mieminger Sektion der weltweit agierenden Vinzenzgemeinschaften ist ein Verein für Jung und Alt. Man kümmert sich um Mitmenschen in seelischer oder materieller Not, unabhängig von Herkunft oder Religionsbekenntnis. Dabei arbeitet man mit den bestehenden Einrichtungen wie Pfarre, Caritas, Sozial- und Gesundheitssprengel zusammen. Mit rund 1 Million Mitgliedern sind die Vinzenzgemeinschaften die größte ehrenamtliche Laienorganisation der Welt. In Tirol gibt es über 70 Vinzenzgemeinschaften mit rund 600 Mitgliedern. Das gespendete Geld kommt ausschließlich Bedürftigen auf dem Mieminger Plateau zugute. (hau)