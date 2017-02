Von Ivona Jelcic

Wien – Genozid, Flüchtlingssterben, die Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten: Marcel Odenbach fährt in der Kunsthalle Wien mit bedrückenden Themen auf. Man merkt es manchmal erst beim zweiten, genauen Hinschauen: „Durchblicke“ ist eine als 15 Meter langes Panorama angelegte Collage, sie zeigt den Dschungel, dichten Blätterwald. Erst in der Nahsicht wird das Dickicht durchlässig, entpuppt sich als ein aus Abertausenden Bildfragmenten zusammengesetztes Panorama der Kolonialgeschichte Afrikas. Dem Prinzip des Sichtbarmachens durch vordergründiges Verbergen folgen weitere Collagen. Man wähne sich auch angesichts eines gutbürgerlichen Interieurs bloß nicht in heimeliger Sicherheit: „Die gute Stube“ zeigt das Innere des Berghofs von Adolf Hitler am Obersalzberg. Alles hier – vom Lampenschirm über den Lehnstuhl bis zum Bergpanorama vor dem Fenster – ist aus Schreckensbildern zusammengesetzt: Nazi-Aufmärsche, zu Skeletten abgemagerte KZ-Häftlinge, des Diktators verquere Schriften über „kulturelle Säuberung“.

Odenbach, 1953 in Köln geboren, ist vor allem als einer der wichtigsten deutschen Vertreter der Videokunst bekannt. Er zeigt sich als solcher natürlich auch in seiner ersten, von Vanessa Joan Müller kuratierten großen Ausstellung in Österreich. Der Ausstellungstitel „Beweis zu nichts“ ist einem Gedicht von Ingeborg Bachmann entliehen: Bachmann hatte darin auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft gezielt. Odenbachs Anleihe bei ihr ist nicht nur Makulatur: Wo Bachmann, wie sie selbst einmal geschrieben hat, Gedichte für geeignet hält, um das Gedächtnis zu schärfen, sind das bei Odenbach die Bilder. In seinen filmischen Auseinandersetzungen mit NS-Mahnmalen, etwa in Buchenwald („Beweis zu nichts“, 2016), geht es auch um die Frage, wer sich darin einschreibt, wie die Erinnerung an das Leid der Opfer auch zum Vehikel für staatliche Ideologie und Formensprache, in diesem Falle der DDR, werden kann.

Das sind große – und nach wie vor hochaktuelle Fragen. Odenbach umkreist sie mit der Kamera in stillen, getragenen Bildern, arbeitet auch mit Überblendungen historischer Aufnahmen, ohne aber selbst eine Antwort geben zu wollen. Das ist dem Betrachter zugedacht. Wiewohl sich ein didaktischer Anspruch in dieser Odenbach’schen Schule des Sehens natürlich nicht leugnen lässt – nicht nur in der „Deutschstunde“, in der Schülerinnen und Schüler aus Autobiografien vorlesen, deren Inhalt das jüdische Leben zur Zeit des Nationalsozialismus ist.

Den Genozid in Ruanda 1994 thematisiert die halbstündige, zweiteilige Videoinstallation „In stillen Teichen lauern Krokodile“. Auch sie arbeitet hintergründig, zeigt langsame Aufnahmen des Alltagslebens und der bäuerlichen Landschaft. Erst allmählich wird die Stille von der aus dem Radio tönenden Hetzpropaganda zerrissen. Der Rest ist Schweigen – auch vor Théodore Géricaults „Das Floß der Medusa“ von 1819 im Pariser Louvre. Der historische Hintergrund des Gemäldes: Im Jahre 1816 hatten die Briten die westafrikanische Kolonie Senegal an die Franzosen zurückgegeben. Diese schickten eine Seeflotte, die Fregatte Medusa aber sank bei der Überfahrt, die Überlebenden retteten sich auf ein Floß, auf dem Kannibalismus ausbrach. In „Im Schiffbruch nicht schwimmen können“ begleitet Odenbach drei aus Afrika stammende, in Frankreich lebende Männer in den Louvre, lässt sie auf das Gemälde starren – und einmal mehr starren jede Menge Fragen zurück.