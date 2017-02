Innsbruck – Nur fünf Quadratmeter, aber dafür beste Lage: Man kann, das wissen gelernte Innsbrucker, in puncto Wohnen nicht alles haben. Sofern man angesichts der Preise überhaupt noch etwas haben kann. Die „groteske Entwicklung des Verkommens von Wohnen zu spekulativer Größe“ wollen Christian Dummer und Teresa Stillebacher laut eigener Projektbeschreibung mit „My own private Arcadia“ „anprobierbar“ machen. Und zwar in Gestalt einer Raum­skulptur, die als winzige Wohneinheit an prominenten Orten der Stadt aufgestellt und stunden- oder tageweise vermietet werden soll. Ein Symposium zu „neuen Tendenzen im Bereich Wohnen“ soll „My own private Arcadia“ einläuten. Das Vorhaben wird mit 12.000 Euro aus dem Topf der „stadt_potenziale“ unterstützt: Die mit insgesamt 70.000 Euro dotierte Förderschiene für zeitgenössische Kunst- und Kulturarbeit geht 2017 in eine neue Runde, acht Projekte wurden von einer Jury ausgewählt. Sie behandeln – siehe auch Arkadien – die Stadt vielfach als soziokulturellen Raum, der analysiert, im besten Falle mitgestaltet werden kann. Die Kunstschule „bilding“ will zu diesem Zweck einen „kunstnotruf“ (gefördert mit 12.200 Euro) einrichten, der Kulturverein Vogelweide mit „Birdlab_Mapping Waltherpak Realities“ (13.800 Euro) experimentell am öffentlichen Raum operieren.

Eine akustische Reise in „ein analoges Innsbruck“ will Albrecht Dornauer mit seinem die Kassettenkultur beleuchtenden Projekt „home taping is killing music“ (10.000 Euro) beleuchten. Dass Stadt auch durch interkulturelle Begegnung und Austausch lebt, möchte dagegen die Initiative Minderheiten mit dem Projekt „Aufwachsen – Notlanden – Ankommen – Dazugehören“ (2300 Euro) unterstreichen. Der geflüchtete syrische Journalist Emad Husso hat berührende Fotografien aus Aleppo und einem türkischen Flüchtlingslager mitgebracht (die TT berichtete). Sie sind ab Samstagabend (Eröffnung 19 Uhr) bis 9. März in einer Ausstellung in der Kulturbackstube „die Bäckerei“ zu sehen. Die Schau wird von einem Rahmenprogramm begleitet, u. a. einem Erzählcafé am Montag, 20. Februar (19.30 Uhr), mit Emad Husso, der Grafikerin Safa Abou Hatab und dem Musiker George Naser. (jel)