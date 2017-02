Wien – Die Wiener Albertina übernimmt die Sammlung Essl als Dauerleihgabe – vorerst bis 2044. Das gaben Bundesminister Thomas Drozda (SPÖ), Albertina-Direktor Klaus Al­brecht Schröder sowie Sammlungsgründer Karlheinz Essl am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Damit sei die Zukunft der mehr als 6000 Werke umfassenden Sammlung mit Fokus auf österreichische Kunst nach 1945 „für Österreich gesichert“, so Drozda, der von einer „Win-win-Situation“ für alle Beteiligten sprach.

Was genau bedeutet die Übernahme durch die Albertina? Ihr kommen auch sämtliche Rechte – von der Präsentation bis zur Verleihung und Publikation – zu. Das Bundeskanzleramt sichert mit einer Million Euro die Finanzierung für die Übernahme, in den weiteren Jahren steuert der Bund jeweils 1,1 Millionen bei. Im Gegenzug übernimmt die Albertina die Verpflichtung, die Sammlung konservatorisch optimal zu verwahren, angemessen zu zeigen und wissenschaftlich weiter zu bearbeiten. Während die eine Mio. für 2017 aus dem laufenden Budget stammt, muss die geplante Zuwendung von jährlich 1,1 Mio. Euro in die kommenden Budgetverhandlungen eingebracht werden, hieß es gestern.

Damit kommt es doch noch zu einer finanziellen Beteiligung des Bundes an der Rettung der Sammlung – wenn auch nicht in der von Karlheinz Essl ursprünglich angedachten Form. Nachdem sein Unternehmen bauMax 2014 ins Trudeln geraten war, hatte er die Sammlung dem Bund zum Kauf angeboten – dieser winkte aber ebenso wie das Land Niederösterreich ab. Schließlich sprang der Indus­trielle Hans Peter Haselsteiner ein und sicherte die Sammlung durch eine Überführung in eine neue Besitzgesellschaft, an der seine Familienstiftung 60 Prozent hält. Im April 2016 kündigte der damalige Kulturminister Josef Ostermayer an, dass die Sammlung künftig in Kooperation mit der Albertina im Künstlerhaus zu sehen sein werde, für das Haselsteiner die Kosten der Sanierung übernimmt.

Zu diesen Plänen gab es gestern keine Details, Karlheinz Essl aber sah in der Albertina einen „idealen Partner für die Zukunft der Sammlung“.

Was das mittlerweile geschlossene Essl Museum in Klosterneuburg betrifft, zeigt sich Drozda grundsätzlich interessiert an einer Wiederbelebung des Hauses, doch sei dies eine Frage der Finanzierung. Diesbezüglich erhoffe er sich eine gute Gesprächsgrundlage mit der designierten Landeshauptfrau (NÖ) Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). (APA, jel)