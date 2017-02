Innsbruck – Je besser die Verkehrsanbindung, desto globaler das Dorf? In Serfaus jedenfalls hat man mit der dorfeigenen U-Bahn auch überregionale Aufmerksamkeit erregt. Auch wenn sie genau besehen eigentlich gar keine ist. Aber immerhin: Das Gefährt bringt Urlauber durch einen Tunnel auf die Piste. In puncto U-Bahn aber haben auch andere Tiroler Ortschaften jetzt aufgerüstet – zumindest imaginär. Das könnte mit Martin Kippenberger zu tun haben – wenn der deutsche Künstler nicht bereits seit zwanzig Jahren tot wäre. Aber an Kippenbergers „Metro-Net“, ein fiktives, weltumspannendes U-Bahn-Netz, für das er transportable Eingänge und Lüftungsschächte schuf, sei die Tiroler „Metro“ durchaus angelehnt, sagen Alexander Jöchl und Wolfgang Tragseiler, die als Künstlerduo joechlTRAGSEILER dafür verantwortlich sind, dass es u. a. am Innsbrucker Bozner Platz verdächtig nach unterirdischen Verkehrsgeräuschen klingt. Fährt da ein Zug ein und spuckt gestresste Pendler aus? Über dem zugenagelten Eingang zur öffentlichen WC-Anlage prangt jedenfalls auch noch ein weißes U auf blauem Grund. Trotzdem sollte man sich nicht gleich allzu großstädtisch fühlen: Die Geräusche, die über die Audio-Installation am Bozner Platz zu hören sind, stammen eigentlich vom Innsbrucker Platz in Berlin. Für joechlTRAGSEILER ist die U-Bahn in erster Linie ein Vehikel, um Fragen über Urbanität und Mobilität, ländlichen und urbanen Raum, Verkehrslawinen, vielleicht sogar Landflucht und Globalisierung zu transportieren. Und zwar nicht nur in Innsbruck: Bereits vor einem Monat wurden die Metro-Stationen in Fieberbrunn und St. Christoph am Arlberg – man kooperiert dort mit der Kunsthalle arlberg_1800 – eröffnet, auch sie sind mit originalen U-Bahn-Würfeln der Wiener Linien ausgestattet.

„Metro“ wurde im Rahmen der Aktion Kunst im öffentlichen Raum realisiert – und ist, jedenfalls was die geografische Ausdehnung betrifft, das bisher größte Projekt. Es ist auch ein sympathischer Denkanstoß für Möchtegern-Weltstädter ebenso wie Global-Dörfler. Die U-Bahnlinie von St. Christoph über Innsbruck bis nach Fieberbrunn bleibt bis November 2017 in Betrieb. Auf dem Begleit-Folder reicht sie sogar bis Syros. Dort hatte einst schon Kippenberger eine Metro-Station hingestellt. (jel)