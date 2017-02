Von Edith Schlocker

Innsbruck – Obwohl oder vielleicht gerade weil sie so unterschiedlich sind, haben Arnulf Rainer und Günter Brus sich besonders in den 80er-Jahren immer wieder auf Gemeinschaftsarbeiten eingelassen. Mit erstaunlichen Ergebnissen, wie der fünfteilige Zyklus „Vertiefung mit Bewölkung“ zeigt, den Clemens Rhomberg in den Mittelpunkt seiner neuen Ausstellung gehängt hat.

Basis der Blätter sind Fotoätzungen botanischer Druckgrafiken aus dem 19. Jahrhundert. In ihnen hat zuerst Arnulf Rainer in seiner damals für ihn typischen Vehemenz gewütet, um mit dem Radierstichel in zu schwarzen Büscheln sich verdichtenden Linien so manches auszulöschen, zu akzentuieren oder zu umkreisen. Als Zweiter kam dann der tiefgründige Poet Günter Brus an die Reihe, um mit seinen grafisch subtilen, inhaltlich skurrilen Zwittern aus Tieren und Früchten sowie schrägen Wortschöpfungen die Blätter leichtfingrig zu verdichten.

Brus ist in der Schau aber auch mit eigenen Druckgrafiken dabei. Jedes Blatt erzählt hier eine abgeschlossene Bildgeschichte, die allerdings nie eindeutig ist, sondern eintaucht in vertrackte Seelenlandschaften oder komplexe politische Gefilde.

Wie sehr sich Arnulf Rainer in seinem langen Künstlerleben gewandelt hat, wird durch zwei seiner Zyklen schön vorgeführt. „Schreckversteck“ heißt der um 1978 entstandene, dessen Basis Fotos des in „verrückten Posen“ grimassierenden Künstlers sind. Sie löscht er mit schwarzen Stacheln fast aus, akzentuiert oder konterkariert sie. Wesentlich milder ist Rainer im Alter geworden. Laserkopien kanarischer Landschaften, wo der Künstler gern überwintert, übermalt er gestisch mit pastelligen Farben, um auf diese Weise das Reale geschickt, wenn auch allzu dekorativ zu verwischen.