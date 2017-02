Innsbruck – Im September 1967 legten sechs italienische Künstler in einer Ausstellung den Grundstein für eine neue Kunstbewegung. Einer von ihnen war Jannis Kounellis, 1936 im griechischen Piräus geboren, in den 50er-Jahren nach Rom ausgewandert. Er wurde zu einem der wichtigsten und weltweit renommiertesten Mitstreitern der Arte Povera. Holz, Kohle, Stein, Erde, Kaffeepulver, Jutesäcke: Mit einfachen, „armen“ Materialien schürfte Kounellis tief in der Erinnerung, schuf raumgreifende Installationen, beschwor elementare Fragen und Emotionen. Am Donnerstag ist der große Archaiker und mehrfache documenta-Teilnehmer im Alter von 80 Jahren in Rom gestorben. Betroffen über seinen Tod zeigte sich gestern auch die Galerie Thoman, die Jannis Kounellis in Innsbruck zuletzt 2009 eine große Ausstellung gewidmet hatte. (jel)