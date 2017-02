Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Kunstproduktion als Geschäftsmodell? Das lässt rasch an die fragwürdigen Auswüchse auf dem globalen Kunstmarkt denken, an Kapitalanlage, Spekulationsblasen, Millionen-Auktionen. Aber so abgehoben geht es bei Weitem nicht zu in Christine Hills „Volksboutique“. Das zeigt sich schon am kulinarischen Angebot: Statt Kaviar gibt’s „Linseneintopf mit zwei Mettwürstchen“ – als Fertiggericht in der Alu-Schale verpackt.

Ein probater Beleg dafür, dass man sich hier eher in den Niederungen des Alltags befindet. Die Wortschöpfung „Volksboutique“ spielt dabei bewusst mit den Adelungen, die sich die Konsumwelt auch dafür einfallen lässt. Christine Hill erfand den Begriff, der längst selbst zur Marke geworden ist, vor mehr als zwanzig Jahren in Berlin, wo sich die 1968 in New York geborene Künstlerin 1991 niedergelassen hat. Die Zeit nach der Wende war auch eine Zeit des Ausmistens – von DDR-Gütern genauso wie von eilig eröffneten und genauso rasch wieder geschlossenen Kleingewerbebetrieben.

Hill erfand sich in diesem Umfeld selbst als Kleinunternehmerin, sammelte und archivierte Alltagsprodukte wie auch -phänomene, eröffnete einen Secondhand-Laden, erhob die eigene Verkaufs- und Beratungstätigkeit zur künstlerischen Handlung und die Kundschaft zu einem unbedingten Teil derselben. Internationale Bekanntheit erlangte Hill mit ihrer „Volksboutique“ auf der documenta X in Kassel, seither wurde das Konzept stetig weiterentwickelt, inklusive diverser „Geschäftsmodelle“ vom Schuhputzen bis zur Produktion einer eigenen Late Night Show.

Nach dem Do-it-yourself-Prinzip und mit einschlägigen Begriffen aus dem ökonomischen Glossar untersucht und hinterfragt Hill so Produktionsbedingungen und -prozesse sowie gesellschaftliche Wertkonzepte. Mit Objekten aus ihrem Archiv bestückt ist auch der lebensgroße Kaufmannsladen, den sie im Kunstraum eingerichtet hat. In den USA sei diese kindliche Imitation der Erwachsenenwelt im Gegensatz zu Europa kaum verbreitet, sagt Hill. Dafür tauchen in ihren „Läden“ Versatzstücke aus amerikanischen Grocery Stores auf: grafisch originalgetreu gestaltete Plakate etwa, auf denen aber nicht das neueste Sonderangebot, sondern die „Power of Art“, also die Macht der Kunst, angepriesen wird. An die Wand gehängte „Musterbretter“ wiederum sind ästhetisch anspruchsvoll arrangierte Sammlungen von „anonymer“ Arbeitsleistung, zum Beispiel das von werweißwem eingenähte Prüfetikett in einem Kleidungsstück.

2017 bewegt sich die „Volksboutique“ allerdings in anderem Umfeld als noch Mitte der 90er-Jahre. Der Retro-Schick hat sich bis in die letzten Winkel des Alltagslebens vorgepirscht – und das nostalgische Flair, das von einer Herde Porzellan-Sparschweine oder von einer alten Registrierkasse ausgeht, läuft Gefahr, den Blick auf das eigentliche „Business“ des Hill’schen Kunstkonzepts zu verstellen. Sie hält mit „Assets“ dagegen: Dieser Titel der In­stallation im Kunstraum meint jene Vermögenswerte, die Kreditsuchende auf der Bank als Sicherheiten anzugeben aufgefordert sind. Das sollen auf vorgedruckten Fragebögen jetzt auch die Ausstellungsbesucher tun: „Bitte führen Sie die wertvollsten Gegenstände an, die Sie besitzen.“