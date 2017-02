Von Edith Schlocker

Innsbruck – Es gibt kaum einen Tiroler Künstler, der – wie Ernst Nepo – so wunderbare Werke geschaffen hat, aber auch so grausam schlechte. Erfreulicherweise konzentriert sich die Ausstellung in der Galerie Maier auf erstere, die hauptsächlich in den 1920er-Jahren entstanden sind. Und die den 1895 in Böhmen geborenen, an der Wiener Kunstgewerbeschule ausgebildeten Nepo, der sich nach dem Ersten Weltkrieg in Innsbruck niedergelassen hat, als einen der wichtigsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit in Österreich ausweisen.

Umso erfreulicher ist es, nach vielen Jahren wieder einmal in Nepos gemalte und gezeichnete Kunstwelt eintauchen zu können. In seine menschenleeren Landschaften und besonders in seine wunderbar beseelten Menschenbilder. Den Mittelpunkt der Schau bildet die Zeichnung der „Keller-Kinder“, die gleich groß ist wie deren gemalte Variante, die im Tiroler Landesmuseum hängt. Der Künstler vermeidet hier jedes Abgleiten ins Sentimentale, die Kinder blicken ernst aus dem Bild, dem Betrachter direkt in die Augen.

Was auf die meisten der Nepo’schen Bildnisse zutrifft, auch die zahlreichen von sich selbst. Die ebenso abbildhaft sind wie Ausdruck der Suche nach dem Ich bzw. dem Wesen seiner Gegenüber. In der Wahl der Farbigkeit ist Nepo hier noch ganz Expressionist, wenn er die Gesichter in kräftige Farben taucht, die mit der sichtbaren Wirklichkeit nichts zu tun haben. Als Landschafter mag er es dagegen menschenleer. Dramatische Inszenierungen zeichnen diese von Hell und Dunkel dominierten Szenarien aus, die oft mit in der Fläche ausgebreiteten dekorativen Details angereichert sind, die Nepos Herkommen vom Sezessionismus noch lange erahnen lassen.