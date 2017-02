Innsbruck – In sieben Musee­n zwischen Innsbruck und Trien­t dreht es sich diesen Sommer ganz um Samt und Seide. Zelebriert anhand von kostbaren textilen Objekten, die zwischen dem frühen Mittel­alter und dem Zerfallen des Alten Tirol entstanden bzw. von vermögenden Menschen in den besten Textilmanufakturen der Zeit in Auftrag gegeben worden sind.

Die rund 1240 Objekte werden von 1. Mai bis Ende Oktober allerdings nicht wie üblich an einem Ort zusammengetragen, sondern der Besucher muss zu ihnen reisen. Was nicht nur konservatorische Gründe hat, ist es der Europäischen Textilakademie als Ausstellungsmacher doch wichtig, das Gezeigte in seinem authentischen Umfeld zu präsentieren. In den Prunkräumen der Innsbrucker Hofburg etwa die Kasel, die aus dem Schlafrock gemacht ist, den Maria Theresia für ihren Mann Franz Ferdinand von Lothringen selbst genäht hat. Was noble Damen und Herren damals getragen haben, ist nebenan im Riesensaal auf dem großen kaiserlichen Familienbild zu sehen.

Das älteste Ausstellungsstück wird allerdings im Brixner Diözesanmuseum gezeigt: die um 1000 entstandene, aus purpurgefärbter Seide gestickte Albuin-Kasel. Um die Seidenzucht geht es dagegen im Zeitreise-Mensch-­Museum Kurtatsch, der berühmte Loretto-Schatz ist im Stadt­museum Klausen zu sehen, im Schloss Schenna bei Meran sind es Stickereien aus dem späten 19. Jahrhundert. Aus der Reihe tanzt die Schau im Bozner Merkantil-Gebäude, wo eine delikate sizilianische Privatsammlung historischer Kostüme gezeigt wird.

Zur siebenteiligen Ausstellung erscheint ein von Margot Thun-Rauch verfasster „Reiseführer“ mit Routenvorschlägen inklusive Tipps, in welchen historischen Gasthäusern man am besten einkehrt. Ein gemeinsames Eintrittsticket für alle sieben Stationen war aus organisatorischen Gründen leider nicht machbar. (schlo)