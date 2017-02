Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Fehlt da noch was? Ausstellung schon fertig aufgebaut? Man ist sich da zunächst nicht so ganz sicher – ähneln doch die Objekte, die Johannes Porsch im Kunstpavillon platziert hat, verdächtig jenen Ausstellungs-„Möbeln“, auf denen für gewöhnlich die herzuzeigende Kunst platziert und präsentiert wird. Die Irritation kommt nicht von ungefähr: Für Porsch, 1970 in Schwaz geboren, lebt und arbeitet – sowohl als Künstler wie auch als Kurator und Autor – in Wien, ist die eigene Arbeit auch Nachdenken über die Kunst- und Ausstellungspraxis an sich.

Man nehme also den Kunstpavillon als Ausstellungsort, zu dem ein paar Stufen hinaufführen – eine Schwelle, die Porsch mit seinen in den Raum gelegten, aus hochglanzgelacktem Werbetafel-Material gefertigen Objekten dezent fortführt. Auf dass man am Ende zwischen Architektur, Skulptur und der Frage, ob es sich nicht doch um Ausstellungs-Displays handelt, auf denen vergessen wurde, die Kunst zu platzieren, nicht mehr so recht unterscheiden kann.

Das mag zunächst – bei aller Bezugnahme auf u. a. feministische Theorien über Ausstellungsbedingungen und -praxen – recht spröde und unzugänglich wirken, erhält aber einen durchaus heiteren Charme, wenn man sich auf Porschs titelgebende „Tropology“ näher einzulassen bereit ist. Die nämlich denkt die Auseinandersetzung mit der Form auch auf sprachlicher Ebene, genauer gesagt auf der Ebene rhetorischer Figuren, griechisch: Tropen. Gehirnwindungsaktivierend wirkt das allemal: Metonymie, Synekdoche, Metapher, Ironie? Lässt sich so etwas wie etwa das sprachlich angewandte Missverständnis auch in den Raum und die abstrakte Skulptur denken? Und hat „Tropology“ tatsächlich so gar nichts mit den klimatischen Tropen zu tun? Eine Handreichung gibt es dann doch, nämlich in Gestalt einer aus dem Palmenhaus entliehenen tropischen Pflanze, die als Beispiel für den Bilderbruch in diesem minimalistischen Umfeld nicht so schlecht geeignet ist. Grafiken, die u. a. auf Gentechnik- und Comic-Schriftsprache basieren, mögen ästhetisch nicht uninte­ressant sein, haben inhaltlich aber nicht viel mehr zu sagen als die nicht gerade neue Erkenntnis, dass der Fleck nicht nur Fehler, sondern auch bedeutungsverschiebend sein kann.