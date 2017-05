Imst – Auf Spurensuche hat sich die Künstlerin Daniela Pfeifer begeben und ist, wie ihre aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie Theodor von Hörmann zeigt, fündig geworden. 1973 in Straßburg geboren und mit fünf Jahren nach Tirol gekommen, lebt und arbeitet Pfeifer in Imst. Seit 1999 beschäftigt sich Pfeifer intensiv mit der Malerei. Ihre künstlerische Ausbildung erhielt sie unter anderem bei Thea Blaas, Patrik Mougeot, Christian Stock und Helmut Nindl. Inzwischen ist sie selbst als Kunsterzieherin in der Schweiz und in Wien tätig.

Daniela Pfeifers Malgestus ist von einer inneren Stimme gesteuert und die Farbpalette von momentanen Befindlichkeiten diktiert. Ausgehend von Aktskizzen verdichtet die Künstlerin Metaphern und bruchstückhaft Reales zu abstrakten Körperlandschaften.

Improvisationsfreudig ist ihr Stil und auf Basis spontan geprägter, handschriftlicher Formelemente und Kürzel beweist Pfeifer nicht nur Einfallsreichtum im bildnerischen Vollzug, sondern auch präzises graphische Kalkül, das mit sinnlichen Qualitäten einhergeht.

Zu sehen ist die Ausstellung unter dem Titel „Spurensuche“ bis 6. Mai Donnerstag, Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr. Als Rahmenprogramm sind am 21. April ab 15 Uhr eine Führung und ein Workshop für Kinder geplant. Für den 22. April ist ab 19 Uhr die Präsentation der Kollektion Art & Design der Künstlerin vorgesehen. (hau)