Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Monatelang beschäftigten sich Walter und Erika Felkel vom Jenbacher Museum mit dem Lebenswerk des 1887 in Jenbach geborenen Künstlers Hans Pontiller. Und es gab bei einer Visite von Architekt Peter Paul Pontiller, dem Sohn des Künstlers, und seiner Gattin Traute viel Lob für die Gestaltung der Ausstellung, die ab 29. April für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

An die 70 Arbeiten des Tiroler Künstlers, der mit Emanuel Raffeiner, Ludwig Penz und Albin Egger-Lienz in der Werkstatt von Clemens Raffeiner in Schwaz Anfang des 20. Jahrhunderts Bekanntschaft machte, werden zu sehen sein. Unterstützt wurde das Museum von Pontiller-Schwiegersohn Roland Pollo.

Selbst Zeugnisse und Ausweise von Hans Pontiller finden sich in den Vitrinen. Hans Pontiller lernte an der Staatsgewerbeschule in Innsbruck und besuchte auch die Kunstgewerbeschule für Kunst und Industrie in Wien. In dieser Zeit begegnete er dem expressionistischen Künstler Oskar Kokoschka. Zu den öffentlichen Aufträgen zählen sieben Eichenholz-Figuren für das Salzburger Festspielhaus. Für Steyr schuf er einen 3,50 Meter großen Waffenschmied. Von 1929 war er Lehrer für Bildhauerei und Leiter der Kunstabteilung an der Staatsgewerbeschule in Innsbruck. „Dass Pontiller im Jahr 1960 auch die Jenbacher Kirchentüren schuf, ist etwas Besonderes“, sagen Walter und Erika Felkel. Die Türen sind bei der großen Ausstellung im Museum zu bewundern. Schwerpunkt ist diesmal nicht nur das Wirken, sondern auch das Leben eines Künstlers. Hans Pontiller ist 1970 in Innsbruck verstorben.