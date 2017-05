Innsbruck – „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“: Dieser kluge Satz des amerikanisch-spanischen Philosophen George Santayana ist weithin bekannt, warum er jetzt mit roter Farbe auf ein wuchtiges Stück Eisenbahnschienen gepinselt vor der Jesuitenkirche steht, erschließt sich nebenan im Langen Gang der theologischen Fakultät: Dort haben Anna Maria Mackowitz und Elisabeth Melkonyan ihren „Loop – Raum zwischen Erinnern und Vergessen“ eröffnet, der die Geschichte der Bagdadbahn in die Gegenwart ausfährt. Ende des 19. Jahrhunderts realisiert und von deutschen Banken finanziert, sollte das Eisenbahnprojekt zwischen Bagdad und Berlin dem wilhelminischen Kaiserreich zu wirtschaftlicher Blüte und Einfluss im Orient verhelfen. Rohstoffe, Waffen, Weltpolitik: Umgekehrt gedacht eine historische Schneise für die Fluchtrouten von heute. Auch die Rolle der Bahn beim Genozid an den Armeniern ist ein düsteres Kapitel.

Themen, an denen sich die Künstlerinnen unterschiedlich abarbeiten, u. a. in 370 von Mackowitz für die „Ungesehenen“ gemalten Blättern und in 108 aus Naturmaterialien geformten Schiffchen, die Melkonyan über dem Kunstgang schweben lässt. Bis 3. Mai, Mo bis Fr 8–18 Uhr. (jel)