Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Unkraut vergeht nicht: Zwanzig Jahre ist es her, dass Lois Weinberger auf einem stillgelegten Bahngleis des Kulturbahnhofs in Kassel Samen von Ruderalpflanzen aus Süd- und Südosteuropa säte. Die „ausländischen Immigranten“ gedeihen dort noch heute. Und Weinbergers für die documenta X im Jahre 1997 geschaffene Metapher für Migrationsfragen erscheint mit Blick auf die Weltlage aktuell wie eh und je.

Vielleicht auch deshalb hat der polnische Kurator Adam Szymczyk den Tiroler Künstler erneut zur Weltkunstschau documenta eingeladen, die heuer – siehe Artikel rechts – in Athen und und Kassel stattfindet und bis zu eine Million Besucher anlocken wird. Man darf davon ausgehen, dass Weinberger, 1947 in Stams geboren, den von ihm seit Jahren künstlerisch angeregten Diskurs über das Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft dort fortschreibt: In Kassel entsteht eine große Arbeit im Außenraum mit dem Titel „Ruderal Society – excavating a garden“, für die Weinberger neben der Kasseler Orangerie einen Graben ausgehoben hat, um ihn als „Lücke im urbanen Raum“, wie es im Begleittext von Tom Trevor heißt, sich selbst zu überlassen.

Zuvor allerdings wird ab diesem Wochenende, wenn der Athener Teil der documenta 14 eröffnet wird, Weinbergers „Debris Field“ (zu Deutsch: Trümmerfeld) im Museum für zeitgenössische Kunst in Athen (EMST) gezeigt. Der Ursprung der Arbeit liegt im elterlichen Bauernhaus in Stams. Das dörfliche Umfeld – Bräuche und Rituale, Mythen, Objekte des täglichen Lebens, natürlich nicht zuletzt die Pflanzen – waren ja das früheste künstlerische Forschungsfeld Weinbergers. Nun hat er sich mit Fundstücken beschäftigt, die zunächst bei Renovierungsarbeiten in seinem Elternhaus aufgetaucht sind: Relikte aus Jahrhunderten ländlichen Lebens, aber auch Hinweise auf die unmittelbare Nachbarschaft zum Kloster, die er schließlich aktiv unter Holzdielen und in Gewölbezwickeln im Dachboden zu suchen begann. Fachlich unterstützt übrigens vom Institut für Archäologie der Universität Innsbruck. Es entstanden schließlich künstlerische Reflexionen zu den Funden – Zeichnungen, Objekte, Notizen, Fotografien –, die wesentlicher Teil des Athener „Trümmerfelds“ sein werden.

Die offizielle, rund 160 Namen umfassende Teilnehmerliste der documenta 14 wird am Donnerstag bekannt gegeben. Österreichische Künstlerinnen und Künstler findet man vorab schon im Rahmenprogramm: So zeigt etwa die Municipal Gallery in Athen eine große Maria-Lassnig-Schau, bereits am heutigen Mittwoch eröffnet die Ausstellung „moi non-moi“ or „carrying owls to athens“ der Wiener Art Foundation, kuratiert von Amer Abbas und dem früheren Kunstraum-Innsbruck-Leiter Stefan Bidner: Sie zeigt Arbeiten von 50 Künstlerinnen und Künstlern – von Franz West über Con­stantin Luser bis zum Tiroler Thomas Feuerstein.