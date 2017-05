Kassel, Athen – Der polnische Kurator Adam Szymczyk verantwortet die documenta 14, die am Wochenende in Athen und am 10. Juni schließlich auch an ihrem „Geburtsort“ Kassel eröffnet wird. Szymczyks Motto lautet „Von Athen lernen“ – und dass die weltweit größte und wichtigste Kunstschau ziemlich politisch daherkommen wird, darauf ließen bereits die im Vorfeld publizierten Texte schließen, in denen zen­trale Themen – darunter die Krise Europas, Flucht und Vertreibung, Schuldenkrise, Meinungsfreiheit oder Globalisierung – vorgestellt wurden. Höchst Symbolisches ist an den Eröffnungsterminen geplant: So sollen in Athen Reiter von der Akropolis hinunter durch die Stadt und anschließend quer durch Europa bis nach Kassel reiten. Dort wiederum wird die argentinische Künstlerin Marta Minujín den Athener Parthenon-Tempel aus bis zu 100.000 verbotenen Büchern nachbauen.

Die rund 160 Künstler, die Szymczyk zur Teilnahme an der documenta eingeladen hat, werden allesamt Werke sowohl für Athen als auch für Kassel schaffen.

Viel Performatives ist in der griechischen Hauptstadt vor allem für die Auftaktwoche angekündigt, die Ausstellungsorte – insgesamt beinahe 50 – sind über die gesamte Stadt verteilt. Das junge syrische Kollektiv Abounaddara, das mit seinen Filmen Bilder abseits der vom Regime propagierten in die Welt schicken und zugleich die Zivilgesellschaft in Syrien stärken will, ist ebenso vertreten wie die documenta-erprobte Kroatin Sanja Ivekovic, die den Avdi-Platz im Arbeiterviertel Metaxourgeio zur öffentlichen Bühne für Arbeiter- und Frauenrechte machen will. Beiträge von Maria Eichhorn, Douglas Gordon oder des kürzlich verstorbenen Fluxus-Künstlers Benjamin Patterson, der ein „Akustisches Graffito“ aus Froschstimmen plante, wurden ebenfalls bereits angekündigt.

documenta 14: Athen, 8. April bis 16. Juli, Kassel, 10. Juni bis 17. September.