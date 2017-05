Innsbruck – Üblicherweise steht der „Ambraser Schüttelkasten“ in einer der Kästen in der Ambraser Kunst- und Wunderkammer, nun – als kleinen Vorgeschmack auf die kommende große Erzherzog-Ferdinand-Ausstellung – in einer gläsernen Vitrine. Das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Süddeutschland entstandene Objekt ist ein absolutes Unikat. Die Natur wird hier in einem 12,5x23,8x17,4 Zentimeter großen, farbig gefassten und mit Moosen ausgekleideten Holzkasten zur Spielwiese für 14 aus bemaltem Holz, Pappe oder Ton in Liebe zum Detail geformte Tiere und Fabelwesen. Schüttelt man den Kasten, beginnen sie zu „leben“. Über die Enttäuschung, dass der Ambras-Besucher das frisch renovierte Objekt nicht schütteln darf, tröstet ein auf den Boden projizierter Film hinweg, in dem lustvoll gezappelt, gefressen und sich bewegt wird. (schlo)