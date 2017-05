Rom - Die Aufregung ist groß in der vom Erdbeben schwerbeschädigten mittelalterlichen Kirche von San Francesco in Visso: In der von Rissen durchzogenen Sakristei wurde ein herrliches Fresko gefunden. Nach und nach kommt unter Schuttteilen das blasse Ocker und Violett der Kreuzigungsszene zum Vorschein, geschaffen vermutlich von dem Meister Paolo de Visso im 15. Jahrhundert.

Erhalten geblieben ist es dank eines riesigen Holzschrankes, der wundersamerweise stehen blieb. Um das Meisterwerk kümmern sich nun die italienischen „Kultur-Blauhelme", eine Spezialeinheit aus Carabinieri, Historikern, Archäologen und Architekten. Im Februar 2016 von Italien in Partnerschaft mit der UN-Kulturorganisation Unesco gegründet, soll die Einsatztruppe historische Denkmäler, alte Kirchen und Kunstwerke retten, die bei Erdbeben wie denen im August und Oktober vergangenen Jahres beschädigt wurden. Rückgrat ist die italienische Kunstpolizei, eine 1969 gegründete Expertengruppe der Carabinieri zur Bekämpfung von Kriminalität in den Bereichen Kunst und Antike.

In den Ruinen der Kirche von Visso versuchen rund 40 Menschen - Freiwillige, Kunstexperten, Vertreter des Kulturministeriums, Feuerwehrleute, Zivilschützer, Mitglieder der Kunstpolizei - an einem kalten Frühlingstag mit Handschuhen und Helmen vorsichtig zu retten, was von den Kunstschätzen noch übrig ist. Sorgfältig und methodisch sammeln und kartieren sie Fragmente, beschädigte Kruzifixe oder zerbrochene Leuchter.

„Es war die älteste Kirche der Region Marken, eine Gegend mit unschätzbaren Schätzen mit nicht weniger als 483 Kirchen", erklärt der Kunsthistoriker Pierluigi Morricone, der für die Spezialtruppe des Kulturministeriums arbeitet. „Wir retten rund 600 Kunstwerke pro Tag, mindestens 5.000 in den vergangenen zwei Wochen", sagt er stolz. „Oberste Priorität hat die Rettung von Gemälden, Fresken, Reliquien, Skulpturen, Statuen, liturgischen Objekten, Kerzenständern, Kreuzen, Monstranzen, Weihrauchgefäßen."

Visso gilt als „Perle der Sibillinischen Berge" und wurde 907 gegründet, seit dem Byzantinischen Reich überlebte die Stadt zahlreiche Plünderungen. Heute erinnert es an eine Geisterstadt, nach den Erdbeben wurden die Einwohner evakuiert. Vor Ort sind lediglich die „Blauhelme", die eine Madonnenstatue aus der Kirche tragen oder ein ramponiertes Ölgemälde ins provisorische Hauptquartier auf dem zentralen Platz der Stadt bringen. Jedes Stück wird registriert, bevor es an einen geheimen Ort transportiert wird.

60 "Kultur-Blauhelme" im Einsatz



Paolo Montorsi ist Leiter der Spezialpolizei und mit seinem Team seit dem Beben im August vor Ort, bei dem 300 Menschen ums Leben kamen. Zu den „Kultur-Blauhelmen" zählen inzwischen 30 Spezialpolizisten und 30 weitere Experten, die in Katastrophen- oder Kriegsgebieten überall auf der Welt zur Rettung von Kulturerbe eingesetzt werden können.

In einigen Monaten sollen weitere 40 mit der Ausbildung beginnen. Ihren ersten Einsatz könnte die Einheit in der antiken syrischen Stadt Palmyra haben - sobald es für sie sicher genug ist, um in die von Kämpfen zerstörte Stadt zu reisen.

In Visso kommen den Experten viele Freiwillige zu Hilfe. Einer davon ist der Museumsdirektor Antonio, der eigens jeden Montag aus seiner rund 100 Kilometer entfernten Heimatstadt kommt. Mit einer Seidenbürste wischt er geduldig Staub von einem riesigen Gemälde aus dem 18. Jahrhundert, das die Jungfrau Maria mit einem kleinen Jesus-Kind zeigt. Allmählich kommen die lebhaften Rot- und Blautöne der Roben zum Vorschein, und auch Marias Krone glänzt wieder golden.

„In dieser Region sind sechs Prozent des Weltkunsterbes versammelt", sagt Antonio, der nur seinen Vornamen nennt. „Visso ist eine Stadt der Kunst, dies ist eine Tragödie. Wir müssen alles zurück holen, wir können nicht aufgeben." (APA, AFP)