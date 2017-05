Von Edith Schlocker

Innsbruck – Wenn sich jemand vielleicht wundert, was es mit den sieben in Knallorange gestrichenen Holzbänken auf sich hat, die seit einigen Tagen in Oberperfuss, Reith bei Seefeld und Innsbruck am Straßenrand stehen, der ist spätestens nach dem Lesen dieser Geschichte klüger. Weiß sie/er, dass es sich dabei um keine normalen Sitzgelegenheiten handelt, sondern um „Mitfahrbänke“. Was bedeutet, dass die Menschen durch ihr Sitzen auf ihnen vorbeifahrenden Autofahrern suggerieren, dass sie mitgenommen werden möchten.

Die Idee zu dem vorerst auf zwei Jahre angelegten Projekt hatte die Tiroler Künstlerin Carmen Brucic. Möglich wurde die Umsetzung durch 30.000 Euro aus der vom Land Tirol finanzierten Initiative „Kunst im öffentlichen Raum“. „Aus kreativer Aggression“ heraus sei diese Idee geboren, so Brucic, wenn sie mit anschauen müsse, wie sich Menschen gegen Begegnungen besonders mit dem Fremden fürchten. Wenn sie sehe, wie jeder allein in seinem Auto sitze, anstatt dieses als spannenden Begegnungsraum zu nützen, um als Mehrwert durch dieses Carsharing der besonderen Art auch noch einen Beitrag zur Umwelt zu leisten.

Gebaut wurden die Bänke von einem Oberperfer und syrischen Tischler, der im Flüchtlingsheim von Oberperfuss derzeit auf sein Asylverfahren wartet. Die orange Farbe hat Carmen Brucic ausgesucht, gestrichen wurden die Bänke von Flüchtlingen. Vier der Bänke stehen in Oberperfuss, zwei in Reith und eine in Innsbruck. Interesse, bei der Aktion mitzumachen, haben bereits einige andere Gemeinden angemeldet. Bei den Gemeindeämtern der mitmachenden Orte gibt es aber auch orange Rucksäcke und orange Schirme, die so etwas wie mobile Haltestellen sein sollen.

Während einiger Aktionstage ist bereits im Vorfeld ein kurzer Film entstanden, der die noch etwas zögerlichen Annäherungsversuche zwischen Fahrern und Mitfahrern dokumentiert. Auf der Webseite www.mobilitaeterinnen.org kann jeder seine Erfahrungen mit den „Mitfahrbänken“ bloggen, erzählen, ob bzw. was sich angebahnt hat, was funktioniert und was nicht. Mit Interesse beobachtet wird die Aktion auch von der Klasse Kunst und kommunikative Praxis der Wiener Angewandten.