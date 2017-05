Silz – Dass in der Gemeinde Silz zahlreiche Künstler heimisch sind, weiß man spätestens seit deren reger Teilnahme am AK-Kunstmarkt. Nun hat man sich von Seiten des Kulturausschusses dazu entschlossen, eine gemeinsame Ausstellung aller bekannten und weniger bekannten in der bildnerischen Kunst tätigen Silzer zu organisieren. Fünfzehn Künstler sagten ihre Teilnahme zu. So vielfältig wie die Maler und Zeichner präsentierten sich auch ihre Werke. Die unterschiedlichsten Techniken und Motive ließen den Rundgang im Gemeindesaal zu einem erfrischenden Erlebnis werden. „Heuer die Malerei, nächstes Jahr probieren wir es unter Umständen mit Kunsthandwerk“, zeigt VBM Daniela Holaus die Möglichkeiten auf, die die Silzer Kulturtage auch künftig bieten könnten. (ado)