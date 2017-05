Innsbruck – Postkartenklischees sucht man hier vergebens. Wobei der „Stuhl im alpenländischen Stil“, den Paul Albert Leitner auf seiner „Reise nach Tirol“ fotografiert hat, durchaus den Vorstellungen von älplerischer Gemütlichkeit entsprechen würde. Stünde er nicht abgenutzt, einsam und verlassen auf rissigem Asphalt. Leitner, 1957 in Jenbach geboren, ist ein fotografierender Flaneur und als solcher weit herumgekommen. Für das Großprojekt „ÖsterreichBilder“ erkundete er die Tiroler Heimat mit dem ihm eigenen, melancholisch-fröhlichen Blick auf alltägliche Situationen und den ihnen innewohnenden Absurditäten.

Es gibt auf dieser facettenreichen Bilderreise durch österreichische Landschaften, in Städte, an Flussufer, in Indus­triebetriebe und in diverse Gesellschaftsbiotope auch andere Zugänge: Das Österreichertum wird mitunter mit einer Gemütsverfassung gleichgesetzt, selbige sucht die junge Wiener Fotografin Stefanie Mooshammer u. a. im Prater. Und findet Brüche – genauso wie in vermeintlich romantischen Ansichten des Wienerwalds. Sein persönliches Umfeld und damit auch ein Stück sozialer Wirklichkeit in der oberösterreichischen Peripherie belichtet dagegen Simon Lehner, geboren 1966 in Wels, in der Serie „Koal“, deren Protagonist sein gleichnamiger Großvater ist.

„ÖsterreichBilder“ ist eine fotografische Bestandsaufnahme, entstanden im Auftrag des Bundeskanzleramtes. Kuratoren des Projekts und He­rausgeber des daraus entstandenen Bildbands sind Rainer Iglar und Michael Mauracher vom Fotohof in Salzburg. Die Idee war es, „in 20 Beiträgen österreichischer Gegenwartsfotografie ein weites österreichisches Panorama“ zu eröffnen, so Iglar und Mauracher im gemeinsamen Vorwort. Man sieht sich dabei in der Tradition der Dokumentarfotografie – von der Gattungsgenese in den USA der 1930er-Jahre mit Leitfiguren wie Dorothea Lange oder Walker Evans bis zum deutschen Siemens Fotoprojekt der 1980er-Jahre.

Zum Projekt „ÖsterreichBilder“ wurden Fotografinnen und Fotografen verschiedener Generationen und aus unterschiedlichen österreichischen Regionen eingeladen (am Rande sei hier erwähnt, dass in Tirol in puncto visuelle Dokumentation seit Jahren die von Rupert Larl geleitete Landesfotodokumentation Maßgebliches leistet). Entstanden sind die allermeisten „ÖsterreichBilder“ im Jahr 2016, das auch inhaltlich prägend war: Flucht und Migration sind wiederkehrende Themen – in Kurt Kaindls Porträts von Menschen, die sich zivilgesellschaftlich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben, bis zu Werner Kaligofsky, der eine Porträtserie, die der junge Iraker Raad al Abbas in einer Flüchtlingsunterkunft am Schwarzsee aufgenommen hat, in seine Arbeit integrierte. Der gebürtige Wörgler Kaligofsky selbst setzt sich mit nüchternem und zugleich entlarvendem Blick mit den Scheinwelten auseinander, die die Tourismusindustrie mit ihren für die Schneeherstellung angelegten künstlichen Speicherseen in der Kitzbüheler Bergwelt produziert.

Mitunter erst auf den zweiten Blick erschließt sich wiederum die Ironie, die Nora Schoellers Erkundungen der politischen Landschaften Österreichs innewohnt. Ausgestellt sind die „ÖsterreichBilder“ bis 14. Mai im Salzburg Museum. (jel)

Buchtipp Rainer Iglar, Michael Mauracher (Hg.): ÖsterreichBilder. Fotohof edition 2017, 500 Seiten, 39 Euro. www.oesterreich-bilder.at