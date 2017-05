Von Christoph Blassnig

Lienz – Im November 2011 führte Dieter Remler zu seinem Projekt „Reduktion“ bei Huben in den Mooswald. Am Freitag folgte auf der Tamerburg „Reduktion II“. Für den Matreier Aktionskünstler gilt bis heute: „Es geht um das Zurücknehmen, das Sich-Zurückfinden in einer rastlosen Welt der Reizüberflutung.“ Voraussetzung dafür war einmal mehr ein absolutes Handy- und Sprechverbot für die Besucher während der Performance.

Fünf Installationen in den Räumen der altehrwürdigen Tamerburg ließen die Grenzen zwischen Zuschauen und Teilwerden verschwimmen. Die Musiker Judith Goritschnig, Florin Neumair, Clemens Herzog, Christian Kröll und Gerhard Lindler sorgten für ungewöhnliche Klänge und durchdringenden Lärm, die sich mischten und die Szenerien verstärkten.

Wenige passiv wirkende Darsteller, vollständig in Klarsichtfolie gewickelt, blickten teilnahmslos auf die Displays ihrer Mobiltelefone. Am Kopfende eines aufgebahrten Sarges lief ein Fernseher mit einem Rauschbild. Selbst am vermeintlich stillsten Ort waren TV-Rauschen und Internetvideos unvermeidlicher Teil der Szene. Beklemmende Bilderfolgen, in denen Schönes und Abscheuliches schlagartig wechselten, wurden auf Leinwände aus Baufolie geworfen. In allen Räumen liefen Kameras, auch die Geräusche wurden aufgezeichnet. Die Besucher der Performance bewegten sich eine Stunde lang frei. Zum Abschluss entwarf Dieter Remler ein Schüttbild, das die Schemen der „stillsten“ Szene noch einmal aufnahm und schließlich bis in die Unkenntlichkeit entarten ließ.

„Die meisten Menschen leben heute in einem Zustand der völligen Reizüberflutung und werden dadurch vom ‚Wesentlichen‘ abgelenkt“, kritisiert der Künstler. „Wir lassen uns hetzen und haben scheinbar keine Möglichkeiten, dem Sog der Digitalisierung zu entfliehen.“ Man sehe in einen Spiegel und erkenne sich nicht. Dabei sei „am Ende des Internets Energie“.