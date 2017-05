Von Edith Schlocker

Schwaz – Dass sie am ersten Tag im Amt als Direktorin des Schwazer Museums der Völker dieses gleich für vier Monate schließt, komme beim Publikum vielleicht etwas sonderbar an, sei aber programmatisch, so Lisa Noggler-Gürtler, die ab 1. Mai in die großen – aber nach 22 Jahren vielleicht etwas ausgelatschten – Fußstapfen von Museumsgründer Gert Chesi tritt. Um nicht zuletzt durch diese Aus-Zeit zu signalisieren, dass nun eine völlig neue Ära des in Westösterreich einzigartigen Hauses anbricht.

Diese geschlossenen Tore bedeuten aber nicht, dass sich im Inneren nicht vieles tun wird. Plant die gelernte Althistorikerin doch einen gründlichen Relaunch des ganzen Hauses, eine radikale Neuaufstellung der Sammlung nach anderen Gesichtspunkten. Ist es doch Lisa Nogglers Ziel, das Museum viel mehr als bisher mit den Lebenswirklichkeiten der Besucher zu verknüpfen. Um es zu einem Haus zu machen, in dem – auch – gesellschaftspolitische Themen von heute in den unterschiedlichsten Formaten verhandelt werden.

Statt der bisher üblichen sechs Sonderausstellungen pro Jahr wird es zukünftig nur noch ein bis zwei geben. Die erste zur Wiedereröffnung im September, die dem von archaischer afrikanischer Kunst inspirierten deutschen Künstler Leon Pollux gewidmet sein wird. Sie hat noch Gert Chesi, der Gründer und bisherige Leiter des Museums, eingefädelt. Der 77-Jährige hat bekanntlich seine Sammlung afrikanischer und asiatischer Stammeskunst der Stadt Schwaz geschenkt, um zukünftig nur noch das zu machen, „was er wirklich will“, und das sind Filme.

Lisa Noggler schätzt sich glücklich, dass sich Chesi auch künftig als Kontakteknüpfer zu Museen und Sammlern einbringen will. Denn das Museum der Völker „bleibt sein Haus“, so die gebürtige Schwazerin, die nun als Chefin in ein Haus zurückkehrt, in dem sie sich ihre ersten Sporen als Ausstellungsmacherin und Kunstvermittlerin verdient hat.

Der Umweg, den Lisa Noggler-Gürtler dazwischen gemacht hat, ist beachtlich. So hat sie nach sieben Jahren als Jugendbetreuerin in Schwarz viele Ausstellungen im Technischen und ZOOM Kindermuseum in Wien sowie im vorarlberg museum kuratiert. Die maßgeblich von ihr gemachte große Islam-Schau auf der Schallaburg läuft derzeit mit durchschlagendem Erfolg.

Das Schwazer Museum der Völker hat rund 10.000 Besucher jährlich, das benachbarte Silberbergwerk 100.000, das Planetarium immerhin 30.000. „Ihr“ Haus für Menschen diverser Altersklassen attraktiver zu machen, ist eines der zentralen Anliegen der neuen Frau Direktor. Dürfte sich Lisa Noggler etwas wünschen, fallen ihr spontan nicht vorhandene Bundessubventionen und großzügige private Sponsoren ein, um das magere Budget von 80.000 Euro, die sich Land und Stadt Schwaz teilen, aufzufetten.