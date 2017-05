Von Helmut Mittermayr

Reutte, Rhodos – Der Reuttener Maler und Professor Rolf Aschenbrenner habe ihr am Gymnasium die Augen geöffnet. Angelika Heel-Triantafyllou weiß im TT-Interview genau, wer ihr den Weg gewiesen hat. Die heute 39-Jährige hat sich als Künstlerin einen Namen gemacht. Und doch kennt sie kaum jemand im Außerfern. Denn nach Matura, ein paar Semestern Kunstgeschichte, „Schnitzschule“ Elbigenalp, Praktika bei Professor Weinhart und der Mitarbeit in der Künstlergruppe „Contigo“ schoss Amor seinen Pfeil auf die Außerfernerin ab. Nach dem Volltreffer fand sie sich in Rhodos wieder. Seit 14 Jahren verheiratet mit einem Comic-Zeichner und Grafiker, ist sie auch Mutter dreier Kinder. Der Älteste, Simon Elia (17), lebt in Reutte und absolviert gerade eine Bäckerlehre „beim Knittel“. Vanessa (10) und Nefeli (5) sind mit ihr in Rhodos-Stadt zu Hause.

Die Bildhauerin, Malerin und Designerin versteht es zuzupacken, auch mit der Kraft ihrer eigenen Hände. Ihre Werke erreichen oft monumentale Ausmaße. Gerade in der ihr eigenen Illusionsmalerei denkt sie in Metern, wenn etwa mediterrane Landschaften an Fassaden entstehen. Ihre großflächigen Illusionen würden Graffitikünstlern Anerkennung (und Neid) abringen. Meist sind Architekten ihre Auftraggeber und sie ist froh über diese nicht mehr versiegende Pipeline – im krisengebeutelten Hellas: „Viele Leute hier können sich nicht einmal mehr das Brot leisten. Wie sollten sie da eine Künstlerin bezahlen?“

Die Bildhauerin macht schon mal einen Verkaufstresen zum Holzmonolithen, den Kunden ungläubig berühren, weil sie nicht glauben können, wie es ein derartiger Koloss in eine Apotheke geschafft haben soll. Heel-Triantafyllou entwirft auch Waschbecken und Lampen für Hotels und luxuriöse Villen und manufakturiert sie auch gleich selbst. Sie haut in Handarbeit meterhohe Riesenporträts in den Putz oder lässt antike Brunnen wiederauferstehen.

Im vergangenen Jahr erhielt sie den bedeutendsten Auftrag ihrer Karriere. Sie gewann den Wettbewerb für ein Denkmal für griechische Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkriegs und wurde mit der Ausführung bedacht. „Für mich eine große Ehre, gerade als Österreicherin“, spricht sie die Mehrschichtigkeit dieses Projektes an.

Existenzielle Sorgen plagen die Künstlerin keine, am ehesten noch, wenn sie aus dem Fenster sieht. In nur zehn Kilometern Entfernung ist die Türkei nicht nur wortbildlich zum Greifen nah. Ihr Mann schreibt gerade ein Buch – über Flüchtlinge, die täglich herüberschwimmen. Rhodos steckt mittendrin in den Umwälzungen, die Menschen durch die Länder spülen. „Und wenn Erdogan die Dodekanes zurückfordert?“, überkommt sie ein ängstliches Gefühl angesichts der griechischen Inselgruppe, zu der auch Rhodos gehört und die Jahrhunderte unter türkischer Herrschaft war. Aber zurück ins Außerfern möchte sie auch nicht mehr, schon wegen des Wetters, lacht sie.