Landeck – Es sei seine letzte Ausstellung und wohl so etwas wie das Schließen eines Buches, meinte der 1938 in St. Anton geborene Karl Mussak im Rahmen der Vernissage seiner Ausstellung in der Stadtbücherei Landeck. Im Werk des Germanisten und Historikers, der auch noch Theologie und Kunstgeschichte studierte und das Amt des Direktors der Pädagogischen Akademie in Stams innehatte, lässt sich definitiv mehr ausmachen als bloß abbildhaft Festgehaltenes. Die Auswahl von Aquarellen aus 25 Jahren zeigt den in Stams lebenden Mussak als lebensfrohen, von optimistischer Grundhaltung dominierten Menschen.

Sie zeigt aber auch eine Entwicklung von der Gegenständlichkeit hin zur Abstraktion, die besagt, dass man in der Reduktion dem Essenziellen näherkommt. Seine Malreisen führten Mussak nach Griechenland ebenso wie nach Niederösterreich oder ins Ötztal, wo er über eine längere Zeitperiode bei jeder Witterung über die Ötztaler Ache ein Skizzen-Tagebuch anlegte.

Analog zum Aquarellieren verfasste Mussak Lyrik, galt es für ihn wie in der bildenden Kunst, äußere und innere Beschaffenheit zu analysieren und zu beschreiben.

Mit den Reisen nach Patmos, seiner Lieblingsinsel, sei jetzt aber Schluss, meint Mussak: „Angesichts der Flüchtlingssituation wäre es für mich aus moralischen Gründen unerträglich, unter Flüchtlingen meinen Aquarellpinsel zu schwingen.“ Das Malen hat er zudem auf einen Maltag beschränkt, auf den Sylvester: „Mit dem Jahreswechsel hatte ich es nie so. Durchströmt von Gedanken gibt es aber an diesem Tag sehr viel zu sagen. Und das versuche ich, aufs Papier zu bringen.“

Zu sehen ist die Schau Dienstag von 10 bis 12 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 14 bis 18.30 Uhr. (hau)